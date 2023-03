Nouveau coup de théâtre dans les négociations sur les règles européennes de 2035

Il y a quelques jours, la mise en place de l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves voulue pour 2035 en Europe connaissait un arrêt brutal. Alors que les 27 pays membres s’étaient mis d’accord sur les contours de cette interdiction, l’Allemagne a soudainement décidé de s’y opposer lorsqu’elle a constaté que les carburants synthétiques ne faisaient plus partie des exemptions possibles pour continuer à vendre des autos neuves utilisant des moteurs à explosion.

Après le report du vote final, la Commission européenne propose à l’Allemagne un compromis afin de permettre à ces carburants synthétiques d'être admis pour les voitures thermiques neuves après 2035. Théoriquement, il y aurait ainsi de quoi convaincre le Ministre des transports d’outre-Rhin Volker Wissing de signer l’accord définitif.

Des négociations toujours en cours

D’après les journalistes d’Automotive News, des négociations sont précisément en cours au sein du Parlement de l’Union européenne pour se mettre d’accord sur ces questions. Le but serait d’arriver à un accord final le plus vite possible malgré les divergences entre certains pays de l’Union européenne sur le sujet. Pour rappel, l’accord final devait initialement être signé le 7 mars dernier.