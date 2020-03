Nouveau Mercedes GLE Coupé (2020) : prix à partir de 81 200 €

Les concessions sont fermées depuis quelques jours, mais les configurateurs en ligne restent accessibles, permettant ainsi de réfléchir à des idées de nouvelle voiture une fois la crise passée. Mercedes vient d'ajouter au sien le nouveau GLE Coupé, qui avait fait ses débuts au Salon de Francfort en septembre 2019.

La carrière commerciale française du GLE Coupé commence avec un moteur diesel, le 400d avec six cylindres en ligne 3.0 litres de 330 ch et un couple maxi de 700 Nm. Côté essence, il faut pour l'instant en passer par la première variante AMG, la 53. Celle-ci a un six cylindres en ligne 3.0 litres de 435 ch et reçoit également une micro-hybridation à alterno-démarreur, qui permet d'avoir un surcroît de puissance ponctuel de 22 ch. Les deux variantes ont bien sûr la transmission intégrale 4MATIC et une boîte automatique 9 rapports.

La variante 400d est pour l'instant proposée avec la finition AMG Line au prix de 81 200 €. L'équipement est heureusement généreux à ce prix avec en série : phares LED de type Matrix, freinage d'urgence automatique, caméras panoramiques, surveillance de l'angle mort, lecture des panneaux de signalisation, suspension pneumatique, système multimédia MBUX, instrumentation numérique, sièges avant électriques et chauffants, jantes 20 pouces, kit carrosserie AMG avec calandre diamantée…

La variante 53 AMG est à 110 800 € avec jantes 21 pouces, système de freinage et échappement AMG, sellerie cuir nappa, toit ouvrant panoramique…

La gamme s'agrandira par la suite avec la 350d dotée d'un six cylindres diesel 272 ch et avec la variante diesel hybride rechargeable 350de.