Nouveau Mercedes GLS (2020) : prix à partir de 99 600 €

5,21 mètres de longueur, plus de deux mètres de largeur : le GLS est le SUV XXL de Mercedes, avant tout pensé pour les États-Unis, la Chine et le Moyen Orient. Mais le constructeur allemand ne se prive pas de le vendre chez nous. Il vient ainsi de dévoiler les prix français de la toute nouvelle génération.

Il est dans un premier temps proposé avec deux moteurs, un pour chaque carburant. Le 400d est équipé d'un six cylindres en ligne diesel de 330 ch qui délivre un couple maxi de 700 Nm dès 1 200 tr/mn. Le 580 reçoit un V8 essence de 489 ch, doté d'un micro-hybridation EQ Boost qui permet d'avoir un surcroît de puissance ponctuel de 22 ch. Les deux blocs sont associés à une boîte de vitesses automatique 9 rapports et à la transmission intégrale 4MATIC.

Pour l'un et l'autre, il y a deux finitions, Executive et AMG Line. L'équipement est heureusement riche avec en série sur l'Executive l'alerte de franchissement de ligne actif, la surveillance des angles morts, la détection de somnolence du conducteur, le freinage d'urgence automatique, les phares LED matrix, la suspension pneumatique, la climatisation automatique 4 zones, l'accès/démarrage mains libres, l'instrumentation numérique avec écran 12,3 pouces, le système multimédia MBUX, le toit ouvrant électrique en verre, les jantes 19 pouces… L'AMG se distingue par un look plus sportif avec des boucliers spécifiques, des jantes 21 pouces, un pédalier en acier inoxydable…

Les prix du GLS 2020