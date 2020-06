Nouvelle BMW Série 4 : à quoi ressemble la version de base ?

Ce qui est bien avec BMW, c'est que la marque dévoile un nouveau modèle et ouvre directement les carnets de commandes. Présentée début juin, la nouvelle Série 4 est déjà sur le site de la marque. On peut ainsi aller voir à quoi ressemble le modèle d'accès, la 420i (essence 184 ch) finition "Série 4" facturée 48 000 €.

À l’extérieur

Dès l'entrée de gamme, elle est là. Elle, c'est l'énorme calandre, avec décors chromés. Cette Série 4 de base a en revanche des boucliers "classiques", avec des prises d'air plus discrètes. Pas de mauvaise surprise sur ce modèle. On a des phares et feux LED. La 420i a une double sortie d'échappement. Les jantes semblent un peu petites, tant on est habitué aux grosses roues. Ce sont en série des 17 pouces. Côté couleur, la teinte gratuite est ce noir. Il manque juste les baguettes de décoration autour du vitrage latéral.

À l’intérieur

En matière de présentation, rien de problématique. Il y a les décors chromés sur la planche de bord ou le volant. Les inserts décoratifs sont noir brillant. Le manque concerne les écrans. Ici pas d'instrumentation numérique… mais les puristes seront peut-être contents d'avoir des compteurs typiques BMW, avec fond noir et aiguilles blanches. Au centre l'écran mesure 8,8 pouces. Ce qui est une dimension déjà pas mal… mais il est situé dans un élément taillé aussi pour l'écran 10,25 pouces, il peut donc sembler petit. Autre petit bémol : la sellerie tissu et simili-cuir.

L'équipement

Il y a ce qu'on attend ! La version de base reçoit d'office la climatisation automatique trois zones, l'aide au maintien dans la voie, l'avertisseur de risque de collision avec fonction freinage, le détecteur de somnolence, la navigation, le capteur de pluie, la banquette 40/20/40.

Au final

BMW n'ose pas la finition d'accès dépouillée ! Heureusement pour un modèle de ce niveau de gamme. Rien à redire donc.

