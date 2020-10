Nouvelle Brabus 900 Rocket : le monde d'avant

Cela fait plus de vingt ans qu'il est bon de se tourner vers Brabus pour avoir de l'exubérance sur une Mercedes. Bien plus opulente qu'une Alpina chez BMW, la Brabus est le symbole du "sans limite" dans la préparation. Et le tuner a longtemps fait honneur à sa réputation, notamment avec la série des "Rocket". Le nouvel opus de la saga est aujourd'hui dévoilé, à peine quelques heures dans la foulée du teaser.

Le préparateur est donc parti de l'AMG GT63 S, et l'a lourdement transformée pour arriver aux standards de Brabus. Les accords liant Brabus à Mercedes permettent au spécialiste allemand de supprimer le logo Mercedes pour le remplacer par le logo "B" traditionnel, y compris sur la calandre. Un large kit carrosserie vêtu de carbone est associé à des jantes (elles aussi en carbone, de 21 pouces à l'avant et 22 pouces à l'arrière) et à deux lignes d'échappement en inox spécifiques.

Du carbone, nous en trouvons également sous le capot (admissions). Brabus a revu la cylindrée du V8 qui passe de 4.0 à 4.5 litres. Turbos spécifiques, refroidissement surdimensionné, le bloc Mercedes délivre désormais 900 ch et 1250 Nm de couple à envoyer aux quatre roues. On progresse d'un cran puisque la précédente Rocket 900 était en propulsion (Classe S) ! Et le gain en motricité est là puisque Brabus parle d'un 0 à 100 en 2,8 secondes sur cette nouvelle Rocket et un 0 à 200 en un peu moins de 10 secondes.

Brabus prévoit de convertir une dizaine de GT63 S, mais le coût final, véhicule donneur compris, est assez élitiste : 435 800 €, soit 260 000 € la transformation !