Nouvelle Toyota Yaris : disponible à la réservation en ligne + la gamme, les prix

Il y a quelques semaines, Toyota a mis en place un processus de réservation en ligne pour la sportive GR Yaris. La marque fait savoir que l'opération a été un succès et a donc décidé de l'étendre à la nouvelle Yaris "classique", avec motorisation hybride. En cette période de confinement, avec des concessions qui vont rester fermer au moins jusqu'au 10 mai, Toyota met donc l'accent sur le digital.

Le procédé est simple. Il faut aller sur le site internet de la marque, créer un compte sur le portail "MaToyota" et choisir la concession. Il n'y a pas de choix sur le modèle pour l'instant, puisque cela concerne la série spéciale de lancement Première, avec une livrée unique : carrosserie bi-ton Rouge Fusion et toit noir, jantes de 17 pouces, sellerie mi-cuir et donc motorisation hybride.

Pour valider la réservation, il faut régler 500 €. Le concessionnaire prendra ensuite contact pour finaliser l'achat. Les clients qui ont réservé feront partie des premières livraisons, prévues en septembre.

Pour les autres, il est possible de préparer son achat en parcourant le premier configurateur mis en ligne. Voici un rappel de la gamme et des tarifs de la nouvelle Yaris hybride.

Les finitions, les prix et équipements de série

France : 20 950 €

Freinage automatique d'urgence (avec détection des véhicules, piétons et cyclistes), aide au maintien dans la voie, détecteur de fatigue, régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, allumage automatique des feux, capteur de pluie, climatisation automatique, radio sur écran tactile 7 pouces, connectivité Apple Car/Play et Android Auto, accès/démarrage mains libres.

Design : 22 450 €

France + phares et feux full LED, jantes 16 pouces, antibrouillards, caméra de recul, vitre arrière électriques.

Collection : 24 950 €

Design + jantes 17 pouces, surveillance des angles morts, affichage tête-haute, clim auto bizone, écran tactile 8 pouces, sellerie mi-cuir, peinture bi-ton.

Iconic : 24 950 €

Collection sauf peinture bi-ton + sellerie cuir, sièges avant chauffants.

Première : 25 450 €

Collection + chargeur téléphone à induction, système audio JBL, toit panoramique.