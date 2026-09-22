Où vont les marques du groupe Stellantis ? Au prochain Mondial de l’Automobile de Paris, en tout cas, le géant de l’automobile viendra en force avec un programme chargé.

Fiat, en pleine reconstruction après le lancement de sa récente Grande Panda, y dévoilera son véhicule le plus important depuis longtemps : le Grizzly, ce SUV familial compact taillé pour attaquer le Dacia Duster (et ses nombreux concurrents chinois apparus sur notre marché depuis l’année dernière). Citroën montrera pour la première fois sa fameuse « nouvelle 2CV », DS Automobiles exposera le DS N°7 en plein démarrage commercial, Opel amènera au moins un prototype et Lancia présentera la Gamma, sa cousine technique.

Un « manifeste » chez Alfa Romeo

Du côté de chez Alfa Romeo, il y aura aussi du nouveau au Mondial de l’Automobile 2026. Une nouvelle voiture ? Pas exactement : la marque italienne y exposera son « manifeste », annonçant de futures tendances stylistiques.

La dernière fois qu’on avait entendu ce mot chez Stellantis, c’était en 2022 avec le PU + RA, manifeste célébrant la renaissance de la marque et donnant un premier indice de sa direction stylistique. Il avait été suivi par l’Emozione PU + RA, délivrant des informations plus précises sur le design de la nouvelle Ypsilon finalement dévoilée quelques mois plus tard. Compte tenu des chiffres de ventes de cette dernière et des décisions récentes prises par le groupe, qui cantonnera désormais Lancia à un rôle de sous-marque de Fiat, cette stratégie de communication n’a hélas pas produit les effets escomptés.

Un concept-car, aussi

Dans le cas d’Alfa Romeo, le communiqué officiel précise que ce manifeste est aussi un concept-car. Attendons-nous donc à quelque chose de plus concret que le Lancia PU + RA de 2022. Difficile, au vu de la première image de cet engin diffusée par le constructeur, de dire pour l’instant de quel genre de véhicule il s’agit. Un petit spider ? Un crossover ? Un coupé ? Rendez-vous le 12 octobre prochain pour savoir.