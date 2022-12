Route de nuit - Lancia PU+RA : sculpture et manifeste

Après avoir été humiliée, maltraitée, négligée, la marque Lancia serait enfin sauvée. C’est en tout cas la promesse qu’a faite la direction de Stellantis dès la formation du groupe en janvier 2021. Au mois de juin suivant, Jean-Pierre Ploué en personne était nommé pour prendre en main la stratégie de Lancia en matière de design, le designer français ayant déjà à sa charge la création chez tous les labels européens de Stellantis, à l’exception de Maserati.

Une décision logique, sachant que le design est le paramètre majeur quand il s’agit de restaurer un monument de l’histoire de l’automobile tel que Lancia. L’orientation du style détermine à la fois la ligne des produits ainsi que l’image et l’engagement de la marque. C’est dans cet esprit qu’un premier rendez-vous a été donné le 28 novembre 2022 pour annoncer les grandes lignes de la reconquête.

Le Lancia Design Day organisé sur le site de la Venaria Reale près de Turin était censé nous éclairer sur le futur avec l’annonce des trois étapes programmées entre 2024 et 2028. Pour illustrer le propos, une sculpture baptisée Pu+Ra - pour « pure et radicale » - a été dévoilée.

Le projet est ambitieux, intellectualisé, gratifié d’un alibi culturel, un poil pompeux pour ne pas dire fumeux. Le message annonce sans rire que Pur+Ra « définira le design de Lancia pour les 100 prochaines années. »

On se calme. Il ne s’agit pas d’un concept car qui annoncerait précisément un produit futur ou qui indiquerait l’orientation esthétique de la firme. Il s’agit d’une sculpture abstraite, une forme, une évocation, une évanescence qui tient plus de l’objet d’art que d’un produit de consommation.

Le volume général est arc-bouté, lisse comme un galet dans sa partie supérieure tandis que la moitié inférieure ondule et se creuse en son milieu. Ce qui symbolise la face avant pourrait rappeler le trapèze déformé que l’on a vu sur de nombreux modèles du passé. La masse arrière est structurée par deux plis et en clin d’œil des feux circulaires doivent faire penser à la Stratos. Pas de roues et pas de vitrage ; pour ces détails on verra plus tard.