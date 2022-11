A quoi ressembleront les Lancia de la résurrection ?

Non, Lancia ne va pas mourir. Dès l'officialisation de la formation du nouveau groupe Stellantis, fusion de PSA et de FCA (Fiat Chrysler Automobiles), le nouveau patron Carlos Tavares affirmait qu'il voulait conserver toutes les marques y compris celle de Turin. Une stratégie courageuse, sachant que Lancia ne commercialise actuellement qu'un seul modèle en Italie et nulle part ailleurs, la très vieillissante Ypsilon.

Pour la renaissance de Lancia, pas moins de trois modèles doivent arriver dans les concessions d'ici 2028. Une nouvelle citadine Ypsilon mais aussi un crossover compact et une nouvelle Delta, sachant que les deux derniers cités devraient profiter exclusivement d'une motorisation 100% électrique. En attendant de découvrir cette nouvelle gamme de Lancia, dont le premier membre n'arrivera pas avant l'année 2024 et reposera probablement sur la même plateforme que les Peugeot 208 et autres Opel Corsa, le designer Maltese Design imagine virtuellement un modèle de nouvelle génération.

Un petit crossover électrique

Sa vision d'une Lancia moderne passe par un petit crossover arborant une calandre dans la plus pure tradition de la marque, avec par ailleurs une garde au sol élevée et des roues gigantesques. Notez qu'il conserve le badge Ypsilon, même si les proportions n'ont pas grand-chose à voir avec celles de la citadine actuelle. Alors, serait-elle à votre goût ? Précisons que ces images signées Maltese Design n'ont rien à voir avec des travaux internes de Lancia et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les projets de la marque lui ressemblent de près.