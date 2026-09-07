La Formula 2030 de Polestar est là pour rassurer les investisseurs sur l’avenir de cette marque automobile

Polestar fait partie de la galaxie Geely, ce grand groupe automobile chinois dont les nombreuses marques ont désormais tendance à se concurrencer presque frontalement sur notre marché. Positionnée comme une enseigne « premium » électrique conçue pour attaquer les marques allemandes reines du marché, Polestar cherche à se développer mondialement et notamment sur le marché européen.

Elle doit désormais cohabiter avec Zeekr dont les autos sont techniquement très proches (et les prix plus bas), avec un succès contrasté sur les dernières années : Polestar a vu ses ventes mondiales baisser en 2024, avant qu’elles ne rebondissent en 2025 (atteignant un nouveau record à 60 119 unités écoulées sur l’année). On doit cette hausse à l’arrivée du Polestar 4 en plus du 3 et de la mise à jour technique de la 2. La Polestar 5 vient aussi de renforcer la gamme sur le très haut de gamme (mais devrait moins contribuer aux ventes).

La Formula 2030 annonce la suite

Après les turbulences rencontrées à partir de 2023, Polestar prépare son avenir et n’abandonne pas son objectif de devenir un vrai acteur automobile premium qui compte. La marque dévoile la première image du Formula 2030, un concept-car qui sera officiellement présenté cette fin d’année 2026.

Le but de ce concept-car ? Donner une idée des évolutions stylistiques à venir chez le constructeur qui, au vu de cette première image, n’apporteront pas de révolution par rapport aux modèles actuels de Polestar. Il est aussi là pour rassurer les investisseurs de la marque, qui auront droit à une présentation privée tout comme les membres du réseau et quelques clients « VIP ».

Bientôt les Polestar 2 et 7

Polestar en profite pour donner quelques nouvelles du plan produit futur : « Le concept Formula 2030 préfigure certains éléments stylistiques qui feront leur apparition sur le nouveau Polestar 2, dont le lancement est prévu en 2027, ainsi que sur le futur Polestar 7, tout en affirmant les ambitions de la marque en matière de performance », peut-on lire dans le communiqué. La Polestar 2 remplacera le modèle actuel, qui était le premier véhicule 100 % électrique de la marque (lancé en 2020 et amélioré en 2023). Le Polestar 7, lui, sera un SUV compact.

Ces produits seront sur le même marché que ceux de Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geely et même Lotus appartenant tous au même groupe. Dont certains qui auront toujours tendance à se cannibaliser chez nous…