On peut maintenant recharger son électrique sur certaines aires de repos d'autoroute

Les difficultés de recharge en itinérance sont l’un des reproches récurrents formulés par les automobilistes encore rétifs aux voitures électriques. Seulement voilà, ces arguments deviennent de moins en moins audibles si l’on considère le cas de la France, où l’on dénombre près de 139 000 bornes ouvertes au public (dont 10 % d’une puissance supérieure à 150 kW), soit 37 000 de plus qu’à la même époque l’an dernier.

Surtout, 100% des aires d’autoroutes sont désormais équipées de bornes rapides. Il y aura encore quelques difficultés ponctuelles çà et là durant les jours de grands départs, notamment dans les stations où il est difficile de stationner à proximité des bornes en attendant que celles-ci se libèrent, mais en s’organisant un peu il est tout à fait possible de contourner d’éventuelles difficultés.

L’autre bonne nouvelle est que ce sont maintenant des aires de repos qui vont recevoir des bornes de recharge à haute puissance, ce qui va permettre d’alléger les stations-services. Quelques 96 nouveaux points de charge haute puissance (entre 200 et 400 kW) vont être déployés sur 9 aires de repos du réseau centre-ouest de la France dans les mois à venir, dont deux dès cet été sur l’A10. Sont ainsi concernées l’aire des Chagnats, dans le département de la Vienne, et aire de Saint-Arnoult Ouest, dans le département des Yvelines.

Le dispositif s'étendra ensuite aux aires suivantes, sur l’A10, l'A11 et l’A71:

- sur l’A71 : aire des Maremberts (Loir-et-Cher)

- sur l’A10 : aire des Cent Septiers (Vienne)

- sur l’A11 : aire des Dix-Sept Setiers (Eure-et-Loir)

- sur l’A11 : aire de Ver-Lès-Chartres Les Souchets (Eure-et-Loir)

- sur l’A71 : aire de La Briganderie (Loir-et-Cher)

- sur l’A10 : aire de La Picardière (Indre-et-Loire)

- sur l’A10 : aire de la Courte épée (Indre-et-Loire)

Ces bornes seront opérées par BP Pulse, qui garantit un service disponible 24h/24 pour renseigner les utilisateurs et en 4 langues (Français, Anglais, Espagnol et Allemand). A noter enfin, les stations des Dix-Sept Setiers et de Ver-lès-Chartres Les Souchets, sur l’A11, comporteront même des places format XXL adaptées aux véhicules tractant des caravanes. La mobilité électrique avance bien en France, et n'en finit pas d'accélérer.