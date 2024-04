On sait enfin quand l'Alpine A290 (2024) se montrera

La grosse actualité de ce début d’année dans la sphère automobile, c’était bien évidemment la présentation officielle de la Renault 5 E-Tech Electric dans le cadre du salon de Genève 2024. La citadine électrique de la marque au losange, répondant à la Citroën ë-C3 dévoilée l’année dernière, vise à séduire le grand public avec une approche assez personnelle et un gros travail sur le style.

Et on attend maintenant sa cousine sportive du groupe, vendue sous la bannière d’Alpine. Premier modèle électrique de l’histoire de la marque, l’A290 se montrera le 13 juin prochain sous sa forme définitive après le concept-car de l’année dernière. La marque organisera cette présentation dans le cadre de la grande semaine des 24 Heures du Mans 2024, course à laquelle elle prendra part en catégorie Hypercar avec son proto A424 (face à Peugeot, Porsche, Ferrari, Toyota, Cadillac et Lamborghini).

Ne pas décevoir les fans

Cette A290, qui ressemblera beaucoup à la Renault 5 E-Tech Electric comme vous pouvez le voir sur l’image de tête (logique puisqu’elle reprend son châssis, sa technologie et une partie de sa carrosserie), est très attendue par les fans de petites citadines sportives. Car maintenant que les autos thermiques de Renault Sport n’existent plus, la voiture devra prendre dignement la succession de ces modèles qui ont marqué l’histoire des petites GTI savoureuses. La tâche s’annonce difficile, mais les metteurs au point de la marque semblaient optimistes l’année dernière quand ils nous donnaient des nouvelles du projet. A voir, donc !