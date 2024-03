Encore des Renault 5 électriques surprises sur la route

Il faudra attendre l’automne prochain pour voir les premiers exemplaires de la Renault 5 E-Tech Electric livrée aux clients. On ne connaît toujours pas le prix exact de l’auto pour l’instant et encore moins celui de sa variante d’entrée de gamme qui ne sera commercialisée que dans un second temps.

Mais comme nous l’avons vu il y a quelques jours, certains modèles de pré-série ont visiblement déjà pris la route chez nous. Après l’exemplaire jaune vu la semaine dernière, en voilà deux autres dans des coloris différents pris par les membres du groupe Facebook « Renault 5 E-Tech francophone » : un modèle blanc et un exemplaire dans le bleu nuit du catalogue. Probablement des coloris qui auront la préférence des clients par rapport au jaune ou au vert « pétant ».

Sans doute la version haut de gamme

Ces photos montrent vraisemblablement la version haut de gamme à grosses batteries de 52 kWh. Pour rappel, le modèle à « environ 25 000€ » disposera de batteries plus petites (40 kWh) et sa présentation extérieure sera inévitablement moins raffinée. Elle s’attaquera à la version de base de la Citroën ë-C3, proposée elle à 23 300€ avec des batteries de 44 kWh de capacité.