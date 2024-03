La nouvelle Renault 5 E-Tech Electric (2024) déjà dans la circulation

Renault a enfin levé le voile il y a quelques jours sur sa 5 E-Tech Electric, cette fameuse citadine électrique remplaçant la Zoé et censée convertir en grand nombre les automobilistes européens à la technologie « zéro émission ». On ne connaît pas encore les prix de cette auto, promise à 25 000€ en entrée de gamme (et probablement au-dessus des 30 000€ dans sa version haut de gamme), dont les premières livraisons aux clients auront lieu à l’automne.

Mais il est déjà possible de croiser la bête sur les routes françaises, comme a pu en faire l’expérience une certaine Stéphanie LBB qui publie ces images sur le réseau Twitter (X). Elles montrent un exemplaire jaune de la 5 E-Tech Electric dans une version de pré-série, avec quelques éléments de camouflage sur les vitres arrière. Il semble s’agit d’un exemplaire en finition haut de gamme et non pas de la variante à petites batteries qui doit arriver en 2025.

La Renault 4 arrive aussi

D’ici la fin de l’année, on aura aussi découvert sa cousine sportive de chez Alpine. L’A290 rependra ses éléments techniques principaux, avec une mise au point davantage tournée vers l’efficacité dynamique. Ainsi que la nouvelle 4 E-Tech Electric, dont la présentation officielle pourrait avoir lieu à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris 2024. Puis, en 2026, ce sera au tour de la nouvelle Twingo de quatrième génération de se lancer.