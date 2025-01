Paris n'est plus la ville la plus embouteillée de France

Comme chaque année, le fabricant de GPS Tom Tom dévoile son classement mondial des villes les plus embouteillées. L’année dernière, Paris figurait en tête du classement en France, devant Bordeaux et Lyon.

Malgré les Jeux Olympiques et les complications que cela a engendrées, ou la réduction de la vitesse sur le périphérique, qui en théorie doit fluidifier le trafic, la Ville Lumière n’est plus championne.

Elle est détrônée par Bordeaux, dont ses automobilistes passent en moyenne 113 heures dans les bouchons, soit près de 5 jours en une seule année. Son taux de congestion atteint 33 % et le temps moyen pour parcourir 10 kilomètres s’établit à 31 minutes. Elle se classe au 24e rang mondial, lorsque la pire ville, Barranquilla en Colombie, cumule 130 heures de bouchons, 45 % de congestion et demande de patienter plus de 36 minutes pour effectuer 10 kilomètres.

Que les Parisiens se rassurent, leur ville est en seconde position (45e rang mondial) derrière Bordeaux avec 101 heures, 30 % de congestion et près de 29 minutes pour parcourir 10 kilomètres.

La troisième place revient à Marseille (27 min 14 sec), puis Nice (25 min 29 sec), Nantes (25 min 06 sec) et Lyon (23 min 40 sec). Plus surprenant, se trouve juste derrière une ville de taille moyenne, Le Havre, puis Nancy, Rouen et Orléans.

La dernière ville répertoriée en France est Lens avec seulement 23 heures de perdu dans l’année et à peine 12 minutes (pour 10 km).