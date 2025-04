Chez Toyota professional « l’électrique au prix du diesel »

Le constructeur japonais propose jusqu’au 31 mai tous ses véhicules utilitaires électriques au même prix que le diesel. De quoi encourager les professionnels à verdir leur flotte de VUL.

L’ensemble de la gamme 100 % électrique de Toyota Professional est proposé en crédit-bail sur 60 mois sans apport avec des mensualités identiques à celles des modèles équivalents en diesel.

Dans le détail, le fourgon compact Proace City Electric (jusqu’à 4,4 m3) est disponible à partir de 239 € HT / mois. Le loyer du Proace Electric (6,6 m3 ) débute à 330 € HT /mois, enfin le prix du grand fourgon Proace Max Electric ( 17 m3 ) commence à 385 € HT/mois.

Conquérir des parts de marché

Dans un marché VUL en forte baisse depuis 8 mois consécutifs et un premier trimestre (-10,8 % / 85 755 unités) historiquement bas, Toyota (+ 17 %) devance Peugeot (+ 14,8 %) et fait figure d'exception. Les deux marques affichent de belles performances avec des hausses de ventes à deux chiffres. Le constructeur japonais vient de franchir la barre symbolique des 5 % de parts de marché sur le segment des VUL (5,1 %).

L'entreprise un acteur clé

Selon un récent brief de l'ONG Transport&Environment, l'offre de VUL électrique ne cesse de s'enrichir. " En 2024, 43 modèles électriques sont déjà disponibles, contre 49 modèles thermiques. D’ici 2026, l’offre de modèles zéro émission sera plus large que celle des thermiques", constate le think tank.

Du côté de la demande, ce sont les entreprises qui détiennent les clés de la transition. " Elles représentent la majorité des utilisateurs de VUL (52 % du parc en circulation) et le cœur du marché des utilitaires neufs (90 % des immatriculations)" souligne T&E. Toyota entend bien y continuer sa pénétration et prendre l'avantage sur l'électrique encore balbutiant sur le segment des VUL.