Ces Toyota et Honda, spécifiques au marché chinois, dont nous sommes privés

Si les véhicules électriques ont moins la cote sur le Vieux continent, ce n’est pas le cas en Chine et le salon de Shanghai en est la preuve. Les nouveautés fonctionnant aux watts sont nombreuses et les marques historiques, à l’image de Volkswagen, ne comptent pas rester les bras croisés.

C’est ainsi que Toyota a présenté sa bZ7, une longue berline d’environ 5 mètres de long aux lignes acérées, tout en conservant une fluidité certaine. La longueur de l’auto et le profil de coupé participent à cette impression. Pour le moment, les données techniques sont inconnues, mais la marque porte beaucoup d’espoir sur cette auto pour le marché chinois. Elle indique par ailleurs que son système d’exploitation HarmonyOS, provenant du Chinois Huawei, est une première.

De son côté, Honda est venu avec deux berlines GT, aux lignes très proches. Comme la Toyota, elle privilégie des lignes fluides et une hauteur relativement faible. Et comme Toyota, les informations à se mettre sous la dent sont bien maigres. Tout juste sait-on que Momenta, une entreprise chinoise, a pour rôle de concevoir les aides à la conduite en utilisant l’intelligence artificielle plutôt que des cartes haute définition. Ce n’est pas tout puisque DeepSeek s’invite à bord pour assister le conducteur et ses passagers.

D’ailleurs, l’habitacle regorge d’écrans à la taille généreuse. Combiné d’instrumentation, écran tactile central, sur la console centrale, en face du passager, plus deux écrans pour les rétroviseurs, les allergiques du numérique vont fuir cet intérieur !

À noter par ailleurs que dans son plancher se niche une batterie CATL.

Une Honda pour deux joint-ventures

Passage obligé pour pouvoir profiter du marché chinois, les joint-ventures sont toujours d’actualité. Honda le démontre encore puisque ces deux berlines ne proviennent pas du même partenariat. Ainsi, la GT rouge est le fruit du partenariat avec Dongfeng alors que la GT bleue est conçue avec GAC. D’ailleurs, c’est aussi à ce dernier que Toyota s’est joint pour sa bZ7.

Jusque-là, la Chine impose aux constructeurs étrangers qui souhaitent accéder à leur marché un transfert de leurs brevets vers les entreprises locales. Face aux taxes imposées par l’Europe et plus récemment par les États-Unis, la Chine semble plus ouverte à la discussion afin de diminuer les pénalités. Seulement, est-elle prête à devenir plus souple concernant ce type de partenariat ? Rien n’est moins sûr.