Formule 1: François Cevert, inoubliable (livre-hommage)

Le 6 octobre 1973, sur le circuit américain de Watkins Glen, un terrible accident emportait à 29 ans le pilote François Cevert, étoile montante de la Formule 1. Beau, rapide, charismatique, pianiste émérite, il était devenu en 1971 le premier vainqueur français d’un Grand Prix depuis 1958. "François était l'un de ces hommes avec une lumière autour de lui. Il savait s'amuser et il souriait tout le temps", déclarait il y a quelques années à son sujet Emerson Fittipaldi, double champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974, dans un entretien avec l'AFP. Coéquipier de Jackie Stewart (champion du monde 1969, 1971 et 1973) chez Tyrrell, alors meilleur équipe du moment, il était vu par beaucoup - à commencer par Stewart - comme un potentiel champion du monde.

Cinquante-deux ans après la disparition de Cevert, l’excellent Grand Prix Magazine retrace le destin exceptionnel de ce jeune homme doué en tout à travers un ouvrage au contenu remarquable, tant sur la forme que le fond, et très richement illustré.

Les témoignages et interviews d’anciens pilotes - Jackie Stewart, Niki Lauda Henri Pescarolo, Jody Scheckter, Jean-Pierre Beltoise (qui épousa Jacqueline, sœur de François), etc. – se succèdent, de même que ceux de grands acteurs de la F1 de l’époque. L’ensemble permet de se (re)plonger dans la légende Cevert, et font revivre tout le glamour d’une époque où le risque omniprésent conférait à la Formule 1 une dimension quasi-mythologique.

Disponible à 18 € port compris sur https://grandprixmag.com/, cet ouvrage à couverture souple de 79 pages présente la particularité de n’avoir été tiré qu’à 500 copies numérotées. Chaque lecteur recevra un exemplaire portant son prénom et son nom en couverture.