Passages à niveaux: le risque sous-estimé de l'été

Les vacances approchent, et avec elles la perspective d’emprunter des routes que l’on ne connaît pas, qui seront parfois « coupées » par l’un des 15 038 passages à niveaux que compte le réseau ferré national, lesquels sont franchis en moyenne par 16 millions de véhicules chaque jour.

Or, selon un rapport parlementaire publié au printemps 2019 après la survenue de plusieurs accidents mortels, il apparaît que 10 à 20% des passages à niveaux peuvent être considérés comme « particulièrement dangereux ».

Par dangereux, on entend ces passages à niveaux non délimités par des barrières s’abaissant à l’approche d’un train, mais où le seul ange-gardien consiste en une simple « Croix de Saint André » prévenant d’un danger potentiel. On entend aussi ces passages à niveaux dont les barrières et alertes sonores n’empêchent pas toujours les automobilistes de s’engager. Or, un train lancé à 90 km/h a besoin d'environ 800 mètres pour s'arrêter.

C’est dans ce contexte que la sécurité routière et SNCF réseau lancent une campagne de sensibilisation estivale, avec ce mot d’ordre à faire passer aux automobilistes : « Au passage à niveau, feu rouge clignotant = arrêt absolu. Restons vigilants »

« Les principales causes d’accidents sont le manque de vigilance, l’impatience et l’ignorance du risque. Piétons, 2 roues, automobilistes, conducteurs professionnels ... restons vigilants. Dans 98% des cas, les accidents aux passages à niveau sont liés à un non-respect du code de la route », rappellent les deux organismes dans un communiqué commun.

Et les mêmes de rappeler que les termes du code de la route sont précis: « Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ».

Et pour bien marteler le message, la campagne d’information sera relayée sur les réseaux sociaux et via l’appli de navigation Waze, utilisée par plus de 15 millions d’automobilistes en France.

Outre le risque d’accident, le conducteur fautif encourt 135 € d’amende et le retrait de 4 points sur le permis de conduire. De quoi faire passer l’envie, on l’espère, de prendre tout risque inutile pour soi et les autres usagers.