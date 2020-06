Payer son stationnement avec un smartphone : une opération simple et rapide

Paybyphone, Flowbird, P Mobile (ville de Paris), ParkNow (groupe BMW)… les applications ne manquent pas pour payer son stationnement à distance, même éloigné de son véhicule pour un rendez-vous ou pour faire ses courses, de manière dématérialisée sur son smartphone. Vous avez certainement vu les logos de ces services sur les bornes de paiement du stationnement dans la rue.

Depuis l’instauration des tickets virtuels de stationnement, il est donc possible de se passer de l’impression d’un ticket classique, apposé derrière le pare-brise. En effet, les agents de contrôle ont de toute façon accès à une base de données ajustée en temps réel qui donne l’information du paiement (ou non-paiement !) de chaque véhicule, identifié par sa plaque d’immatriculation. Pour plus d’efficacité, des véhicules équipés de caméras parcourent les rues et identifient ainsi les véhicules en faute.

Qu’il s’agisse d’un modèle Android (Google) ou iOS (Apple), plusieurs applis pour smartphone sont disponibles pour de nombreuses villes, grandes ou petites, il suffit de se renseigner auprès de sa mairie. Ainsi Paybyphone affiche plus de 160 villes au compteur en France, Flowbird 150 et Parknow, 23.

Les 10 étapes clés d’un paiement par smartphone

1- Choisissez une appli disponible dans la ville où vous stationnez. Elles sont toutes gratuites et simples d’usage.

2- Renseignez vos coordonnées personnelles, votre immatriculation (plusieurs possibles en cas de véhicule de remplacement ou de location par exemple)

3- Rentrez votre numéro de Carte Bleue (plusieurs possibles pour un compte perso et un pro par exemple).

4- Le smartphone est géolocalisé et trouvera tout seul la zone de tarif concernée. Spécifiez toutefois si vous avez droit à un tarif résident ou professionnel, par exemple.

5- Décidez de la durée de stationnement voulue.

6- Validez. Et voilà, votre paiement est effectué.

7- Les applis vous enverront un rappel par SMS (attention, parfois payant) ou une notification dans l’appli même pour vous rappeler l’arrivée proche de l’horaire de fin de stationnement déjà réglé.

8- Il est possible de le prolonger le cas échéant, voire de l’écourter pour certaines applis et dans certaines villes, comme Paybyphone à Paris.

9- Les différentes sessions restent en mémoire et peuvent être envoyées comme factures si besoin, pour un usage professionnel.

10- Et si malgré toutes ces facilités, vous vous étiez retrouvé en situation de stationnement non payé et sanctionné d’une FPS (forfait post stationnement, qui remplace les PV), il sera également possible de payer celui-ci au moyen de l’appli de paiement de stationnement.