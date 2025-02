Périphérique parisien : la voie de covoiturage sous surveillance

La fin des vacances scolaires d’hiver aura pour les automobilistes parisiens un petit air de JO. Et de déjà vécu. Ce lundi 3 mars, le périphérique parisien retrouve la voie de covoiturage en vigueur pendant toute la durée des olympiades 2024.

Étendue sur certaines portions des autoroutes A1 et A13 autour de la Capitale, le principe des voies réservées se fait sous la haute surveillance de l’exécutif afin d’en évaluer l’utilité réelle.

Un « bilan de l’expérimentation sera réalisé au bout de six mois, afin d’évaluer son efficacité, son impact sur la fluidité de la circulation et les conditions de sécurité ». À l’issue de cette évaluation, « Il sera décidé de maintenir ou de suspendre la mesure des voies réservées » souligne le ministère de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.

Une évaluation et un bras de fer en perspective

Du côté de la mairie de Paris, il n’est fait nulle mention de ce retour d’expérience semestrielle. Hier le site de la ville mettait à jour sa communication sur les modalités d’activation des voies réservées sans reconsidération future du dispositif.

Envisager une « renégociation » des voies réservées serait-il une manière de calmer la grogne des édiles de Grand Paris inquiets des effets sur la circulation autour de la Capitale.

Par trop souvent l’État a montré ses muscles, mais sans armes suffisantes il a perdu la bataille. La limitation de 50 km/h sur le périph, les voies de covoiturages, semblent considérés par la mairie comme des biens acquis. À voire qui gagnera le bras de fer dans 6 mois. Jusqu’au mois de septembre prochain les automobilistes parisiens devront s’habituer à changer leurs habitudes de circulations sur le périphérique

Des créneaux horaires précis

L’activation de la voie sur le périphérique sera effective uniquement du lundi au vendredi, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h Sur l’A1 de 6h30 à 10h entre la province et Paris et de 17h à 18h dans le sens inverse. Pour l’A13, direction Province Paris, l’activation se fera de 7h à 10h.

Les usagers seront informés de l’activation ou de la désactivation de la voie grâce à une signalisation sur des panneaux fixes et lumineux à message variable. L’allumage du « losange blanc » signale que la voie est réservée aux mobilités collectives. Lorsqu’il est éteint, tous les usagers peuvent à nouveau l'emprunter.