Périphérique parisien : une voie réservée au covoiturage à partir du 3 mars

Ah l’héritage des Jeux Olympiques ! Après le retour de la vasque dans le ciel parisien chaque été jusqu’en 2028, les voies réservées au covoiturage font leur retour sur le périphérique. De façon définitive et permanente.

À partir du lundi 3 mars, la voie de gauche du périphérique parisien sera réservée aux véhicules à partir de deux personnes à bord, mais également aux titulaires de la carte mobilité inclusion stationnement, aux deux roues en interfile, aux taxis (avec ou sans clients) et aux VTC mais uniquement s’ils ont au moins un passager à bord. Secours et forces de l'ordre bénéficient également de ce droit d’usage. Le dispositif fonctionnera uniquement en semaine et aux heures de pointe, du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20h.

Comme pendant les JO tout le périphérique n’est pas concerné. La voie de covoiturage sera étendue sur la portion nord comprise entre la Porte de Sèvres et la Porte de Bercy.

Une décision en concertation avec l’État

Contrairement à la baisse de la vitesse, qui relève de la compétence exclusive de la municipalité, la création d'une voie réservée s’est faite "conjointement avec l'État", explique la mairie. Cette mesure la devrait permettre selon les services d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de diminuer la pollution atmosphérique et sonore.

Des panneaux dotés d’un losange lumineux indiqueront que la voie de covoiturage est active. Mais elle pourra être désactivée en temps réel « pour prendre en compte l’état de la circulation et réagir en fonction des situations (accidents, congestion…) », précise le projet d'arrêté consulté par Le Parisien.

Bientôt place aux piétons ?

Une période d'adaptation et de « pédagogie » sera mise en place jusqu’au premier mai, avant que ne soient dressées des sanctions. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros. Les contrôles seront effectués par vidéoverbalisation, assistée par ordinateur. L'ordinateur et l'IA serviront d’assistants aux policiers municipaux seuls assermentés à verbaliser

La Mairie de Paris continue ainsi sa politique de transformation de périphérique en « boulevard urbain ». Comme l’expliquait Dan Lert, adjoint chargé de la transition écologique, du Plan climat, de l’eau et de l’énergie, dans Libération en mars dernier : « dans quelques années, il sera possible de traverser le périphérique sur des passages piétons, ou de circuler à vélo comme sur n’importe quel autre boulevard parisien. »