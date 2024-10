La ville de Paris lance le bulletin du périphérique

Ce 18 octobre, Anne Hidalgo a annoncé que la ville publiera chaque vendredi un « bulletin périphérique » afin de rendre compte des effets engendrés par l’abaissement à 50 km/h de la vitesse maximale sur le périph. « Dans un souci de transparence », l’édition rapporte les évolutions du bruit, de la pollution atmosphérique, du trafic, de l’accidentologie mais aussi de la vitesse moyenne enregistrée sur la ceinture parisienne.

Les premiers résultats, publiés sont favorables. La pollution atmosphérique enregistrée (30 sept / 4 oct alors qu'une seule partie du périph est à 50 km/h) affiche une nette amélioration par rapport à la même période un an auparavant, avec notamment une forte diminution des particules fines (15 µg/m3 vs 25 µg/m3 en 2023).

Bruit, bouchons, accidents en baisse

La pollution sonore a quant à elle fortement baissé, de jour (83,8 dB (A) vs 85,7 dB (A) en 2023) comme de nuit (76,8 dia VS 79,4 décibels en 2023). Les embouteillages sur le périphérique ont diminué de 37 % et les accidents de 68 %, selon le bulletin de la mairie. La vitesse mesurée quant à elle reste inchangée en journée (37,3 km/h) mais diminue la nuit (55,1 km/h).

David Belliard, en charge des transports et des déplacements à la mairie de Paris, va prochainement mettre en place un « comité de suivi incluant des riverains, des usagers, le ministère des transports et la région ». Et donne rendez-vous dans un an pour un bilan complet de ce dispositif.