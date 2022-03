Permis de conduire : un nouveau site Internet pour faciliter les réclamations

Dans la jungle des sites internets créés pour nous simplifier la vie, en voici un nouveau dédié au permis de conduire, et plus particulièrement aux réclamations. Né après la publication d'un arrêté au Journal Officiel, il se nomme "Recours.Permisdeconduire".

Son objectif est donc "d'améliorer et d'accélérer le traitement des réclamations et de répondre aux questions diverses concernant le permis de conduire". La page d'accueil donne ainsi quatre possibilités : "je conteste une infraction ou une décision", "je ne suis pas d'accord avec mon solde de points", "je souhaite obtenir une information relative à mon permis" ou "je souhaite obtenir un document".

Le site fonctionne comme un parcours fléché, qui va permettre d'orienter le conducteur vers le bon service, notamment le site de l'ANTAI. Il est aussi parfois possible de commencer les démarches en ligne à condition de fournir les renseignements indispensables (état civil, adresse postale, adresse mail) et les pièces justificatives nécessaires (permis de conduire, avis de contravention).

On l'a par exemple vu en testant un cas sur le site : "j'ai eu plus de points retirés que ce qui était annoncé sur mon PV". Le site explique que la demande relève du Bureau National des Droits à Conduire, et propose de commencer la réclamation en ligne. Celle-ci peut être faite par un mandataire (avocat).

Le nouveau site vise à accélérer le temps de réponse. Une fois la demande effectuée, le demandeur aura un accusé de réception par mail puis recevra sa réponse par courrier. Le Bureau national des droits à conduire a deux mois pour répondre.

Pour connaître son solde de points, c'est toujours le service Télépoints qui officie.