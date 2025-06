Czinger 21C : le VRP de la 3D

Il y a ceux qui exercent la même profession toute leur vie et il y a Kevin Czinger. Né en 1958, l’Américain a étudié à l’université de Yale, poursuivant en parallèle une carrière de footballeur de haut niveau avant d’entrer chez les Marines.

Mais il abandonne assez vite l’uniforme pour endosser la robe d’avocat, histoire de plaider dans des affaires de fraudes financières avant d’entrer chez Goldman Sachs. À ce stade, la plupart des gens, même pressés, se disent que leur carrière sera linéaire et toute tracée. Pas lui.

Des affaires financières aux affaires automobiles

Après une dizaine d’années à Wall Street, il découvre la voiture électrique en 2010. Un client l’a contacté pour certifier un drôle d’engin : une auto baptisée Coda. La boîte qui la fabrique (Coda Automotive) importe des engins chinois, sans moteur, pour leur greffer une batterie de 36 kWh et un propulseur de 134 ch. On fait beaucoup mieux aujourd’hui, mais on a fait bien pire à l’époque. Sauf que Coda a eu raison trop tôt. Son auto, plutôt laide, fait un flop.

Czinger, lui, se dit pourtant que cette nouvelle techno a un avenir. En parallèle il entrevoit également le développement possible de l’impression 3D, particulièrement en alliage de métal. À peine le temps de trouver quelques financements auprès de ses copains investisseurs, il crée en 2014 Divergent 3D. Et démarche les constructeurs.

Mais comment faire savoir que son idée est bonne, et qu’on peut vraiment fabriquer une coque ou un châssis avec une imprimante 3D, histoire de vendre ses services aux industriels ? En fabriquant soi-même une auto évidemment.

Il n’est pas ingénieur ? Pas grave, son fils Lukas, fraîchement diplômé, l’est. Alors, tous les deux se mettent au boulot et fin 2019, après 350 dépôts de brevets, la Czinger 21C (pour 21 century) est née, grâce aux investissements apportés par les copains du papa.

Pour la dévoiler, rien de mieux que le salon de Genève. Ca tombe bien, il est programmé au mois de mars 2020. Un mois et une année que personne n’oubliera, et pour cause. Un virus a sifflé la fin de la partie. Le monde se confine et la manifestation suisse est annulée. Czinger, qui est déjà en Europe, parvient in extremis à organiser un petit show à Londres.

1 250 ch et 1 250 kg

C’est l’occasion de dévoiler au monde sa merveille qui aura coûté 200 millions de dollars en développement. Pourquoi un tel chiffre ? Car dans la Czinger, tout est fait maison, notamment à la 3D que le boss entend promouvoir. Le moteur V8 de 2,8 l seulement a été conçu et construit en interne. Il est adossé à deux blocs électriques pour parvenir à une puissance finale de 1 250 ch. Le poids de l’auto ? 1 250 kg aussi, pas plus, grâce à une profusion d’alu et de carbone. C'est une stricte deux places et le passager est assis derrière le pilote façon Renault Twizy. L’auto est donnée (sur le papier) pour atteindre 432 km/h.

Évidemment, en raison du Covid et de la réticence des clients à lâcher 3 millions d’euros, les affaires de la Czinger family traînent quelque peu. En 2024, la 21C fait une apparition à Goodwood et bat le record de vitesse sur un tour du circuit de Laguna Seca en Californie.

Lukas Czinger l’assure : il compte bien fabriquer les 80 voitures prévues au programme. Pourquoi lui ? Car d’apprenti ingénieur il est passé président de Czinger Automotive, pendant que son père vend des systèmes 3D à de grands constructeurs. Avec un certain succès. Le but de la 21 C est atteint.