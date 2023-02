Peugeot 408, Opel Astra et VolkswagenT-Roc brillent aux Trophées Business

Différents facteurs sont pris en compte par le jury chargé de décerner les Trophées Business de l’année. Ces critères de sélection (la sécurité, le niveau d’équipements, le design et l’agrément de conduite, mais aussi les consommations réelles, le coût d’entretien, la valeur résiduelle et la fiscalité) visent à cibler les nouvelles voitures du marché les plus adaptées aux contraintes d’un usage professionnel.

L’édition 2023 vient de révéler ses lauréats. Parmi eux, on trouve la Peugeot 408. La nouvelle égérie du lion a en effet été désignée « Routière Business de l’Année ». Son look saisissant et sa silhouette fastback mis à part, elle a retenu l’attention pour son confort de roulage et la faible consommation de ses motorisations hybrides rechargeables. Elle a également suscité l’intérêt grâce à son habitabilité généreuse et à ses modules d’assistance à la conduite et d’info-divertissement.

Opel Astra désignée "Berline Business"

Parmi les vainqueurs des Trophées organisés par Kilomètres Entreprise, on recense aussi l’Opel Astra, autre figure du groupe Stellantis. La compacte allemande a été consacrée « Berline Business de l’Année ».

Ce prix lui a été attribué pour son design accrocheur et ses technologies (sa signature lumineuse à LED, son instrumentation de bord, entre autres). L’Opel Astra a également été saluée pour son dynamisme de conduite et son catalogue de motorisations, polyvalent, qui accueille à la fois du diesel, de l’essence et de l’hybride rechargeable.

Volkswagen T-Roc gagnant chez les SUV compacts

Parallèlement, dans la catégorie des SUV, un autre modèle allemand s’est illustré, badgé cette fois de la firme de Wolfsburg. Il s’agit du Volkswagen T-Roc. Sa dernière mouture, lancée sur le marché en 2022, a remporté le titre de « SUV compact Business de l’Année ».

La voiture, actuelle 3e meilleure vente de Volkswagen France au service des flottes, a été élue par le jury notamment pour la pertinence des outils digitaux et des équipements de sécurité qu’elle intègre.