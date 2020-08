Porsche Panamera restylée : nouveau chrono sur le Nürburgring

En 2017, au moment du lancement de la seconde génération de Panamera, l'auto s'illustre en réalisant un temps de 7 minutes et 48 secondes sur les 20 km de l'exigeant tracé allemand, qui est devenu depuis quelques années un formidable outil de communication pour les marques. Un temps plus qu'honorable, puisque supérieur à celui d'une 911 Turbo de précédente génération, même s'il faut préciser que cette Panamera était équipée d'un arceau cage (et donc pas strictement d'origine).

Trois ans plus tard, au moment du restylage, Porsche remet le couvert. La Panamera restylée était à nouveau équipée d'un arceau cage pour la sécurité, de sièges baquets spéciaux et de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 sur une piste à température idéale. Le pilote, Lars Kern, a ainsi bouclé les 20,83 km en 7 minutes et 28 secondes, et 7 minutes et 25 secondes sur la distance utilisée pour les records.

Le restylage a donc permis de gagner 13 secondes en trois ans et de faire que la Panamera reste le modèle "executive" (haut de gamme) le plus rapide du Nürburgring. Elle se retrouve dans les temps d'autos prestigieuses comme la 911 GT2 RS (997) et Lamborghini Aventador.