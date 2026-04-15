Pour 99 € par mois, votre Tesla peut-elle vraiment mieux conduire que vous?

Tesla retrouve des couleurs, notamment en France où le Model Y s’est hissé au sixième rang des immatriculations globales au premier trimestre, quelques encâblures devant l’incontournable Renault 5. Et ces vents porteurs soufflent au niveau européen dans son ensemble, avec des ventes globales en hausse de 95% en Norvège, 50% au Danemark, 43% en Espagne et même 27% en Italie, performance d’autant plus remarquable que ces deux derniers pays ne figurent pas parmi les champions de l’électrique.

C’est dans ce contexte que la marque américaine annonce avoir reçu le feu vert des autorités néerlandaises pour le lancement dans les jours à venir de son système de conduite autonome aux Pays-Bas. "C'est la première fois que la Conduite entièrement automatique (supervisée) sera disponible sur les véhicules des propriétaires en Europe", commente Tesla. "Il s'agit d'une étape importante pour rendre les routes du continent européen plus sûres, pour tous."

Pour avoir (brièvement) testé ledit système il y a quelques mois en circulation urbaine, terrain le plus "hostile" qui soit en matière de conduite autonome en raison des surprises permanentes qu’il réserve, votre serviteur peut témoigner de son efficacité et, surtout, du caractère assez déroutant (sans mauvais jeu de mot) de l’exercice consistant à s’en remettre entièrement à la machine. Lors de notre test, il a suffi d’indiquer une destination au système de navigation embarqué, après quoi l’auto a tout géré tout le trajet en douceur mais sans hésitation, jusqu’au créneau final. Et c’est assez bluffant.

"Dans sa forme actuelle, la CEA (supervisée) exige une surveillance active de la part du conducteur et ne rend pas le véhicule autonome. Le conducteur demeure responsable de l'utilisation de son véhicule à tout moment", précise toutefois Tesla. "Lorsque la CEA (supervisée) est activée, les collisions sont jusqu'à 7 fois moins probables pour chaque kilomètre parcouru par rapport à la conduite manuelle seule. À ce jour, plus de 14 milliards de kilomètres ont été parcourus avec la CEA (supervisée) dans le monde entier."

On ignore encore quand le système sera disponible en France, mais il est probable que ce soit le cas avant la fin de l’année. Aux Pays-Bas, l’abonnement à cette fonctionnalité est facturé 100 € par mois, tarif qui se voit même réduit de moitié pour les voitures sur lesquelles est déjà activé le système d’Autopilot amélioré.