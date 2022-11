Pour économiser, quelles opérations d'entretien peut-on faire soi-même sans risque ?

L'automobile, c'est comme la plomberie, ou l'électricité. Ça peut paraître super compliqué vu de l'extérieur (et ça l'est pour certaines choses évidemment), mais en réalité, c'est assez facile pour les opérations les plus basiques.

Alors, pour les plus bricoleurs d'entre vous, pourquoi ne pas envisager de réaliser vous-même certaines opérations, afin d'économiser, en cette période tendue pour tout le monde, sur les coûts d'entretien de votre voiture ?

Bien sûr, on ne va pas vous pousser à effectuer vous-même le remplacement de la distribution, ou du mécanisme d'embrayage. C'est technique, cela demande de l'outillage, parfois spécifique, et des compétences.

On ne vous conseillera pas non plus de réaliser certaines actions tant que l'auto est sous garantie, ou même qu'elle est récente. C'est trop risqué en matière, ensuite, de prise en charge des vices cachés par le constructeur. Mais pour une auto de plus de 7 ou 8 ans, il n'y a plus grand risque, car de toute façon, le constructeur refuserait toute prise en charge. C'est d'autant plus vrai pour les autos de plus de 10 ans.

Nous avons aussi sciemment écarté les opérations liées au système de freinage. Certaines, comme le remplacement des plaquettes ou des disques, le remplacement des câbles de frein à mains, ne présentent pas un haut niveau de technicité, mais en cas de mauvaise exécution, peuvent se révéler très risquées.

Mais alors, que peut-on faire soi-même, sans problème pour sa sécurité ?

D'abord, des opérations très simples, que certains font déjà par eux-mêmes le plus souvent, mais que d'autres continuent à confier à un centre-auto ou à leur garagiste. Ensuite, des opérations un peu plus techniques, mais restant accessibles si l'on n'est pas manchot.

Nous avons défini 7 opérations, toutes décrites à la suite :

Remplacer les ampoules

Remplacer les essuie-glaces

Remplacer le filtre à air

Remplacer le filtre à pollen

Remplacer les bougies

Faire la vidange

Remplacer le silencieux d'échappement

Remplacer les ampoules

C'est, vous en conviendrez, assez basique, sauf pour les modèles équipés en feux au xénon, ou à LED (laissez tomber pour ceux-là), ou ceux pour lesquels les concepteurs ont considéré qu'il était normal de démonter le pare-chocs pour arriver à ses fins. Oui oui, on pense en particulier aux Renault Mégane 2 sur les premiers millésimes, ou au Renault Modus. Pour d'autres, c'est compliqué mais pas infaisable : Peugeot 308 de première génération, Mercedes Classe A de seconde génération, Hyundai I20/i30, Toyota Prius 2, etc. La liste n'est pas exhaustive.

Heureusement, pour la plupart des autos, c'est assez facile.

Sur le principe, à l'avant, il faut enlever un cache étanche à l'arrière de l'optique, ce qui dégage un accès aux ampoules. Il faut alors débrancher les fils d'alimentation, et le plus souvent sortir l'ampoule en faisant basculer une pièce en métal, en la pinçant pour la dégager des crochets dans lesquels elle tient. Ensuite, bien noter le modèle de l'ampoule (H1, H4, H7...) et sa puissance, se rendre en centre-auto (ou acheter par internet si vous n'êtes pas pressé) pour acquérir un modèle équivalent, et répéter les opérations en sens inverse. Normalement, le culot des ampoules est muni de détrompeurs, vous ne pourrez faire d'erreur à la repose.

Pour les ampoules de feu arrière, le principe est de dégager l'arrière du feu, dans le coffre. Il peut se trouver une trappe, un cache à dévisser ou déclipser, une moquette à écarter. On accède ensuite à la platine d'ampoules. Pour dégager le bulbe, il s'agit le plus souvent de le tourner en appuyant. Sur certains modèles, c'est un "porte-ampoule" qui se retire. Comme à l'avant, il faut repérer le type d'ampoule, acheter l'équivalent, et répéter en sens inverse.

La plupart des manuels d'entretien explicitent la marche à suivre. Vous pouvez vous y reporter, ou faire une recherche sur le Net pour trouver des tutoriels concernant votre modèle. On trouve quasi-tout.

Selon les marques et modèles de voiture, cela peut vous faire économiser entre 20 et 60 € sur les frais de montage, par ampoule. Un peu moins pour une ampoule arrière.

Remplacer les balais d'essuie-glaces

Là encore, une opération très facile, et sur laquelle se sucrent allègrement les constructeurs. À la fois sur le prix des balais, et sur le prix de la pose.

Il est pourtant aisé d'acheter soi-même des balais adaptés, à un prix souvent inférieur (en centre-auto ou sur le web) à celui qui serait facturé par un garage. La plupart des magasins de vente possèdent des tableaux qui permettent de savoir quels modèles de raclettes sont adaptés au véhicule. Au pire, il faut mesurer la taille de ceux qui sont sur votre auto, et acheter une taille équivalente, elle est toujours mentionnée sur le blister.

Ensuite, les instructions de montage sont systématiquement mentionnées sur les emballages. Certains balais ont des supports rotatifs (il y a parfois le choix entre deux, selon votre auto), d'autres se clipsent sur le bras. Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à remplacer les deux balais en moins de 2 minutes. Et hop, une dizaine d'euros de gagnés, à chaque fois.

Remplacer le filtre à air

Encore une opération le plus souvent accessible au commun des mortels, et sans risque pour la sécurité.

Dans l'immense majorité des cas, le filtre à air est tout à fait accessible sous le capot moteur. Une fois repéré son emplacement, à l'aide du manuel d'entretien, du Net, ou tout simplement visuellement (c'est un gros boîtier sur le chemin de l'admission d'air), le but va être d'ouvrir le boîtier (clips, vis ou écrous), de sortir l'ancien filtre, de poser le nouveau en lieu et place et de refermer. Le plus souvent, c'est fait en moins de 10 minutes.

Vous aurez trouvé le modèle de filtre adapté à votre auto (en rentrant l'immatriculation) sur les sites de ventes de pièces. Attention tout de même, il peut y avoir plusieurs modèles (forme, épaisseurs différentes) selon la version de votre voiture. Vérifier en ayant l'ancien filtre sous les yeux n'est pas inutile, ou en relevant la référence sur celui-ci.

Et hop, encore au moins 30 € d'économisés, et bien plus sur un modèle premium, entre le prix du filtre en lui-même et la main-d’œuvre nécessaire.

Remplacer le filtre à pollen

Toutes les autos sont aujourd'hui dotées d'un filtre à pollen. Et c'est le cas depuis plus de 20 ans pour de nombreux modèles. Un filtre qu'il faut régulièrement remplacer, comme le filtre à air, car il se charge en particules de pollution, en poussières, pour vous éviter de justement les respirer dans l'habitacle.

Et comme pour le filtre à air, son remplacement est faisable assez facilement pour un bricoleur qui sait y faire avec ses dix doigts. En effet, une fois que son emplacement est identifié, à l'aide du manuel d'utilisation, ou des informations glanées sur internet, le plus dur est fait, ou presque.

Situé le plus souvent dans la baie de pare-brise, ou sous la planche de bord, voire derrière la boîte à gants, simplement encastré dans un emplacement dédié ou dans un tiroir coulissant, son échange est souvent aisé, au prix il est vrai, parfois, de quelques contorsions, ou du démontage de quelques caches plastiques ou de la boîte à gant.

Comme pour le filtre à air, vous trouverez sur le Net, pour la plupart des modèles courants, des tutoriels qui pourront vous aider. Et les sites de vente en ligne, eux, vous aideront à trouver le modèle adapté à votre voiture (forme, épaisseur, charbon actif ou pas, etc.).

Remplacer les bougies

Un peu plus technique parfois, mais encore faisable, sur beaucoup de modèles. On parle ici des bougies d'allumage sur les moteurs essence, pas des bougies de préchauffage sur un diesel.

Bien sûr, chaque modèle et chaque moteur sont différents, mais le principe est le même à chaque fois. Il faut tout d'abord travailler sur moteur froid, et en ayant débranché le pôle négatif de la batterie. On remplace toujours toutes les bougies en une fois, même s'il n'y en a qu'une de défaillante. Il vous faudra un peu d'outillage, surtout une clé à bougie de la bonne taille (se reporter au modèle de bougie équipant votre auto, trouvé en centre-auto ou sur un site de vente de pièces). Attention, certaines bougies sont situées dans des puits très profonds, il faut alors une clé à bougie longue.

Après avoir retiré l'éventuel cache moteur, il faut repérer les bougies. Elles sont situées soit plutôt en surface de la culasse, soit dans des puits au travers de la culasse moteur, nous l'avons dit, et sont surmontées, soit du système antiparasites situé au bout des fils du faisceau d'allumage, soit directement par les bobines (rampe ou bobines crayons individuelles).

Il faut donc retirer les antiparasites ou les bobines (on tire dessus simplement pour les premiers, on doit souvent dévisser quelques vis pour les secondes), puis dévisser la bougie en elle-même avec la clé dédiée. Nous vous conseillons de travailler bougie par bougie, pour ne pas risquer de se tromper au niveau des fils d'allumage au remontage, le cas échéant.

Pour la bougie neuve, il faut l'engager dans le puits, visser à la main pour commencer si possible, et prendre garde à ne pas abîmer le filetage en vissant de travers. Une fois arrivée en butée, il faut alors la bloquer, en serrant, mais très peu. Un tiers à un demi-tour suffisent. Et ensuite, on repose l'antiparasite ou la bobine (à la fin, la bobine, si c'est une rampe). Puis on rebranche la batterie, ce qui imposera peut-être de reprogrammer la fonction séquentielle des vitres électriques ou les stations de radio, une procédure expliquée dans le manuel.

Avec un peu d'entraînement, le remplacement des bougies sur un moteur 4 cylindres, lorsqu'elles sont accessibles facilement, peut se faire en environ 30 minutes. Cela vous fera donc économiser en moyenne 45 à 60 € de main-d’œuvre. Bien plus pour les moteurs 6 cylindres ou les marques premium.

Attention, nous mettons un warning sur les modèles qui ont des bougies peu accessibles (elles sont parfois situées sous la baie de pare-brise quand le moteur est très reculé sous le capot, ou situé longitudinalement). Dans ce cas, mieux vaut faire appel à un pro, qui aura l'habitude de l'opération et du modus operandi pour votre véhicule.

Faire la vidange

Cette opération n'est pas compliquée en soi, mais peut faire peur. À tort. Il faut seulement acquérir un peu de matériel (qui pourra resservir), et disposer d'un endroit sûr pour la réaliser.

Nous avons déjà décrit en long, en large et en travers les étapes pour réaliser soi-même sa vidange, nous vous invitons donc à lire notre article de 2021, où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

https://www.caradisiac.com/faire-sa-vidange-soi-meme-c-est-facile-et-ca-peut-rapporter-gros-188412.htm

En faisant sa vidange soi-même, on peut économiser, selon le modèle de sa voiture, entre 50 et 150 €, comparé aux tarifs en centre-auto ou en concession.

Remplacer le silencieux d'échappement

Cette pièce, située en bout de ligne d'échappement, permet de limiter, comme son nom l'indique, le bruit du moteur. C'est une pièce d'usure qui se remplace lorsqu'elle commence à rouiller, se perforer, et donc à faire du bruit.

Son remplacement n'est en réalité pas compliqué, même si c'est au prix, lorsqu'on ne dispose pas d'un pont ou d'une fosse, de quelques contorsions, et d'un travail au sol. Il faut bien sûr travailler moteur froid...

Après avoir acquis sur un site de vente en ligne un silencieux adapté à votre auto, ainsi que, dans l'idéal, les supports élastiques en caoutchouc qui le maintiennent en place (ça coûte peu cher, et il vaut mieux les remplacer, car ils vieillissent et durcissent, deviennent cassants ou se fendent avec les années), il va falloir démonter l'ancien.

Utilisez votre cric pour relever le côté arrière du côté du pot, et sécurisez ensuite le levage à l'aide d'une chandelle, ou au pire de parpaings ou bille de bois.

Le plus souvent, le silencieux est maintenu par un collier métallique au reste de la ligne d'échappement. Parfois, avec une pièce qui se boulonne à son homologue située de l'autre côté de la ligne (avec ou sans joint entre les deux). Il suffit de dévisser les écrous, avec une clé à douilles, pour dégager la partie silencieux (si c'est rouillé, asperger de dégrippant la veille sera utile), et ensuite dégager les tiges de maintien des supports élastiques en caoutchouc.

Pour reposer le nouveau silencieux, on procède simplement à l'inverse. Il faut bien resserrer le collier métallique pour que l'étanchéité de la ligne d'échappement soit assurée. Si le collier est trop rouillé, fragilisé, il ne sera pas inutile de le remplacer aussi. Certains silencieux sont vendus avec ce collier, d'autres non, il faut le commander séparément.

À la clé, en remplaçant son silencieux soi-même, c'est au moins une centaine d'euros d'économisé, entre le prix plus intéressant d'une pièce achetée par soi-même, et le gain en main-d’œuvre.

LE BILAN

Les opérations ici décrites sont accessibles à toute personne un peu bricoleuse. Et si le gain financier en les réalisant soi-même peut paraître faible à chaque fois, au cumul, ça commence à faire un bon budget qui peut être utilisé pour autre chose. Et à chaque fois, c'est sans risque pour votre sécurité ou celle de votre auto. Alors, pour ceux qui le sentent, mettre un peu les mains "sous le capot", c'est tout bénéfice. Avec en plus la satisfaction d'avoir pris soin de son auto soi-même, et souvent, l'assurance d'avoir bien fait le boulot, parce que c'est SA voiture. Un mécano est souvent moins investi...