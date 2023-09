Pourquoi le prix des voitures électriques devrait baisser

Les voitures électriques sont chères. De la petite Dacia Spring jusqu’aux berlines les plus luxueuses, il suffit de comparer les prix des nouveautés à zéro émission à ceux des modèles thermiques pour s’en convaincre. Même si la hausse généralisée du prix des voitures et tout particulièrement celle des modèles fonctionnant au carburant fossile réduit sensiblement cet écart depuis peu, les autos électriques familiales restent inabordables pour certains.

Heureusement, ces voitures électriques devraient profiter de l’évolution positive du marché des matières premières et surtout de celui du lithium. L’année dernière, la valeur de ce minerai indispensable à la construction des batteries de voitures électriques a littéralement explosé ce qui n’a pas aidé les constructeurs à proposer des modèles abordables. Mais on note actuellement un fort reflux sur ce marché du lithium en Chine depuis le mois d'avril 2023. Là-bas, la tonne de lithium se négociait 600 000 yuans en novembre 2022. Elle se vendait à moins de 200 000 yuans le 8 septembre dernier d’après le Securities Daily en Chine), ce qui reste beaucoup plus cher qu’il y a trois ans mais moins difficile à répercuter pour les constructeurs automobiles.

De nouveaux gisements découverts

D’après les experts comme ceux de Goldman Sachs, cette valeur du lithium devrait continuer de baisser dans les mois à venir. Et elle sera probablement confortée à moyen terme par la découverte de nouveaux gisements : aux Etats-Unis, de grosses quantités de lithium viennent d’être découvertes le long de la frontière entre le Nevada et l’Oregon comme le rapportent les journalistes de The Independant. On parle de 120 millions de tonnes de lithium potentiellement (à confirmer dans de futurs tests), ce qui en ferait la plus grosse réserve au monde loin devant celle de la Bolivie.

Certes, cela ne réglera pas les problèmes écologiques liés à l’extraction de ce minerai mais c’est probablement une bonne nouvelle pour le consommateur qui devrait voir bientôt une influence positive de cette baisse de la valeur du lithium sur le prix de vente des voitures électriques.