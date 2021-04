Pourquoi les voitures deviennent jaunes dans les Landes ?

Cette semaine, la neige tombe de nouveau sur l'Hexagone. Mais le printemps a bien commencé, et les Landais en ont une preuve bien à eux. Si dans certaines zones, les voitures sont recouvertes de blanc, dans le Sud Ouest, elles sont recouvertes de jaune !

La raison ? Les pins de la forêt landaise, l'une des plus grandes forêts artificielles d'Europe. Avec le retour des beaux jours, ceux-ci sont en pleine saison du pollen. Et si le potentiel allergisant de celui-ci est considéré comme faible, avec environ un million d'hectares de pins maritimes, son potentiel salissant est très élevé. En avril, le décor landais prend ainsi des nuances jaunes et vertes, un effet particulièrement visible sur les voitures. Cela est renforcé cette année par le fait qu'il n'y a pas encore eu de pluie pour rincer le paysage.

De quoi trahir ceux qui ont rejoint le département lors du week-end pascal pour passer un meilleur confinement : leur voiture bien brillante se détache sur les parkings de véhicules immatriculés 40 bien sales, avec de surprenants reflets fluo. Et les habitués savent qu'il ne sert à rien de laver son véhicule trop vite, vu que cela va durer près d'un mois.