Préparez-vous à payer encore plus cher votre assurance

En 2022, le prix moyen d’une assurance auto s’élevait à 630 € par an. Ce chiffre a grimpé à 651 € en 2023 et la tendance est encore prévue à la hausse. Voici la mauvaise nouvelle qui émane du baromètre annuel d’Assurland*, le comparateur en ligne d’assurances.

L’augmentation de 3,3 % s’explique en partie par les coûts de réparation en hausse de 8,42 % et par les chiffres de la Sécurité Routière puisque l’accidentalité s’est aggravée au dernier trimestre 2023.

De plus, les prévisions sont assez pessimistes, car Assurland estime que les primes vont encore s’alourdir de 3,5 % cette année. L’arrivée de conducteurs plus jeunes sur le marché avec le permis à 17 ans, tarifés plus chers, va contribuer à ce phénomène.

Comme toujours, les jeunes sont les plus mal lotis, et subissent une double peine. Pour les 18-25 ans, la prime moyenne s’élève à 1 397 € (la plus élevée), en hausse de 11,4 % (également la plus élevée). Une surprime de 100 % est appliquée la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième. Pour faire baisser cette surprime, il faut alors effectuer la conduite accompagnée.

Plus de 250 € d’écart selon les régions

Le lieu de résidence a également une forte incidence sur le coût de l’assurance. Le taux d’accidentalité, les vols, le lieu de stationnement sont naturellement pris en compte par les compagnies. C’est la Bretagne qui s’en sort le mieux avec une prime moyenne de 503 € par an. C’est au contraire en Île-de-France que la facture est la plus lourde avec 771 €. Il s’agit tout simplement de la région la plus sinistrée. Pourtant, Paris n’est pas la ville la plus chère, mais les départements limitrophes (notamment la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) tirent les prix vers le haut.

Des voitures électriques plus chères à assurer

Jusqu’ici, les voitures fonctionnant aux électrons étaient privilégiées puisqu’elles bénéficiaient d’une exonération totale de la taxe TSCA, avec à la clé une économie de 33 % sur la garantie responsabilité civile et 18 % sur les garanties dommages. Depuis le 1er janvier, cette exonération est ramenée à 75 %, ce qui se répercute automatiquement sur les primes d’assurance.

Tesla en baisse

Sur les quinze marques mises en avant dans ce baromètre, BMW est la seule à dépasser les 1 000 € de moyenne. Elle est suivie par Tesla dont les prix de vente en baisse ces dernières semaines ont eu une incidence positive sur le coût de l’assurance. Sans trop de surprise, on trouve Audi et Mercedes en haut du classement et Dacia en dernière position.

BMW : 1 003 €

Tesla : 858 €

Audi : 842 €

Mercedes : 780 €

Volkswagen : 742 €

Seat : 717 €

Peugeot : 654 €

Renault : 629 €

Toyota : 588 €

Opel : 585 €

Ford : 556 €

Citroën : 548 €

Nissan : 545 €

Fiat : 531 €

Dacia : 410 €

(*) Étude réalisée par Assurland.com en janvier 2024 et basée sur une analyse de 52 000 devis d’assurance auto restitués par le comparateur entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.