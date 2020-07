Présentation vidéo - Fiat 500 électrique : encore plus branchée

La nouvelle 500 devait prendre son premier bain de foule en mars dernier au Salon de Genève. Mais l'événement a été annulé en raison du coronavirus. La petite Fiat fait finalement ses débuts en public en France ! Pour la voir, ne vous rendez pas chez un concessionnaire. Il faut aller faire du shopping !

Le véhicule est en effet exposé dans trois grands centres commerciaux : La Confluence à Lyon (69), Les Terrasses du Port à Marseille (13) et Westfield Parly 2 au Chesnay (78). Une manière différente de présenter une nouveauté. Gros avantage de ces endroits : ce sont des lieux à fort passage, où l'on peut donc toucher beaucoup de public. Au Chesnay, Fiat a d'ailleurs carrément investi une boutique de 150 m2. C'est donc là que nous avons pu voir pour la première fois la toute nouvelle 500, exposée dans sa version de lancement La Prima, à côté d'un exemplaire de la 500 originale.

C'est d'ailleurs celle-ci qui est en vitrine, la nouvelle se trouvant un peu cachée en retrait. Le public va-t-il comprendre qu'il a sous les yeux un modèle totalement inédit ? Pas certain, car cette deuxième 500 moderne ressemble à la précédente. Ce qui est logique : les designers n'ont pris aucun risque. Les grandes lignes ne bougent pas, le changement se fait dans le détail.

Mais lorsqu'on s'approche du véhicule et qu'on l'observe plus attentivement, on remarque les nouveautés esthétiques. Il y a notamment le logo 500 à l'avant, en grand, qui remplace carrément le logo Fiat ! Autre élément inédit : les optiques coupées par le capot, avec en partie haute une sorte de paupière. Cette version haut de gamme reçoit un regard full LED, qui renforce l'aspect chic du véhicule. Avec le même but, on a une ligne de chrome qui parcourt le profil, dans le prolongement des répétiteurs de clignotant, bien cachés au niveau de la découpe du capot. À l'arrière, les traits sont simplifiés. On remarque un nouveau logo Fiat, avec grandes lettres posées directement sur la carrosserie.

Avec cette 500, le changement, c'est dedans. La planche de bord est en effet revue plus en profondeur, gardant toutefois un aspect rétro, grâce notamment à l'absence de console centrale. Le plancher est ainsi dégagé. Autre clin d'œil au passé : le volant à deux branches. Mais la 500 profite de sa refonte pour se moderniser, recevant notamment un très grand écran tactile 10,25 pouces ! L'instrumentation est un écran TFT de 7 pouces. En montant à bord, on découvre des détails de style amusants, comme le dessin de la ville de Turin caché dans le rangement central.

La révolution est surtout technique. Cette 500 est en effet une voiture électrique. La fiche technique est séduisante, puisque l'auto adopte un bloc de 87 kW, soit 118 ch. Les performances sont alléchantes même, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 9,0 secondes. Autre bon point : cette 500 embarque une batterie de 42 kWh, une grosse capacité en rapport du gabarit, ce qui lui permet d'annoncer une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. Cette 500 pourra donc facilement s'aventurer en dehors de la ville.

Fiat expose au Chesnay la plus chic et la plus chère des 500, puisque cette Prima en cabriolet est facturée 37 900 € ! L'équipement est toutefois complet, avec en série conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse actif et maintien dans la voie), caméra de recul, freinage d'urgence… 500 exemplaires du cabriolet sont disponibles. Les vendeurs présents pourront prendre des réservations puis les transmettre au réseau de distributeurs Fiat.

À noter que cette 500 La Prima existe aussi en version berline à 34 900 €. Fiat propose également une série limitée milieu de gamme, la France Édition, dès 29 900 €. Un bonus de 7 000 € allège ces prix.