Prévention du risque routier : focus sur les innovations 2022

Dans le cadre du Prix Innovation 2022, et plus précisément dans la catégorie « Prévention du risque routier en entreprise », la délégation a la Sécurité Routière a retenu cette année quatre candidats pour le sprint final. Il y a par exemple une solution développée par l’expert en télématique Webfleet pour surveiller en temps réel la pression et la température des pneumatiques des poids lourds, des bus et autocars. Objectif : alerter instantanément les gestionnaires de parcs concernés lorsqu’un problème est détecté sur la flotte.

Codes Rousseau et son Kit de prévention digital

Parmi les nommés, on trouve également le Kit de prévention digital imaginé par les Codes Rousseau, éditeur historiquement investi dans les supports pédagogiques dédiés à la conduite. Disponible depuis octobre, cet outil est destiné aux TPE, PME et PMI comptant moins de 50 véhicules. « Nous nous sommes rendu compte que sur cette typologie de structures il y avait une question de manque de temps et de coût pour mettre en place des solutions de prévention », explique Geneviève Valette, Directrice des Activités Mobilité chez Codes Rousseau. « Nous avons donc voulu trouver une solution qui permette aux entreprises ciblées de remplir leurs obligations en matière de sécurité routière et également de mettre en place des actions avec un suivi. »

L’idée de kit est d’abord de faire réaliser par le dirigeant de l’entreprise un diagnostic précis entièrement digitalisé, qui va lui prendre environ heure. Ce diagnostic va lui donner la possibilité de se situer par rapport à des flottes d’importance similaire, à travers une série de questions telles que : « quelles actions ai-je mises en place, quelles sont celles que je crois avoir mises en place et où en suis-je par rapport aux obligations du chef d’entreprise ? », décrit Geneviève Valette. En fonction des réponses mais aussi de l’activité (VL, VUL, PL ou flottes mixtes), des recommandations applicables, par thèmes (véhicule, conducteurs, déplacements, infrastructures), vont être apportées sur le plan de la prévention, par exemple : vérifier les permis de conduire régulièrement, faire un état des lieux photo des véhicules, mais aussi organiser un débriefing d’accident, communiquer ponctuellement sur la sécurité routière et établir des engagements pour tout un chacun dans l’entreprise, entre autres.

Le produit commercialisé par Codes Rousseau s’adresse parallèlement aux collaborateurs, par le biais notamment de plusieurs modules d’e-learning et d’éléments de communication regroupant 12 « sécurithèmes » (la ceinture de sécurité, le téléphone portable au volant, le risque de somnolence, etc.) destinés à sensibiliser.

Ce pack digital est téléchargeable via un lien disponible sur le site internet des Codes Rousseau, ainsi que chez certaines compagnies d’assurance, depuis leurs plateformes de services. La nomination dans le cadre du Prix Innovation de la Sécurité Routière « est une fierté », confie Geneviève Valette. En effet, « nous la vivons comme une reconnaissance de notre engagement sur la sécurité routière dans les entreprises. Ce produit est un engagement sociétal, il est pour nous une prise de parole et j’espère qu’il va trouver son public. En tout cas, il est d’ores et déjà reconnu pour son utilité », se réjouit-elle.

Sécurider, pour apprendre à mieux partager la route

Parmi les innovations sélectionnées, on trouve aussi l’Escape Game signé Alice Rivière, un jeu coopératif de sensibilisation dédié aux trajets domicile-travail. Parallèlement, il y a Sécurider, concocté par l’organisme de formation éponyme (filiale prévention de la Mutuelle des Motards) en collaboration avec Bioviva, éditeur de jeux montpelliérain. Sécurider apprend à se mettre à la place des autres sur la route. Il est proposé en format géant ou plateau pour servir de support de formation en entreprise ou sur des salons.

« Pour nous, la meilleure façon d’aborder la sécurité routière et le partage de la route était de le faire de manière ludique », explique Laurent Santucci, Responsable pédagogique de Sécurider. Le jeu est basé sur l’empathie. Le but est d’habiller le personnage choisi (il peut s’agir d’une famille, d’un piéton, d’un cycliste ou d’un motard) afin qu’il soit équipé de manière la plus sécurisée possible avant de s’engager sur la route.

Pour y parvenir, il faut lancer le dé et répondre correctement à des énigmes liées aux problématiques des véhicules ou des usagers présents sur les différentes faces (voiture, camion, deux-roues, piéton, etc.). La première équipe qui positionne tous les équipements sur son personnage est déclarée gagnante. Le jeu dure entre 15 minutes et 1 heure. « Nous le déployons à la demande des entreprises », précise Laurent Santucci. Il peut notamment se jouer entre collègues, dans le cadre d’une activité de Team building par exemple. Sécurider souligne à ce propos les retours positifs reçus des professionnels qui ont déjà testé le jeu.

Les lauréats du Prix Innovation 2022 de la Sécurité Routière seront désignés le 17 mars prochain. À noter que ce concours, outre cette thématique « Prévention du risque routier en entreprise », a honoré des candidats dans quatre autres catégories : la protection des deux-roues, l’aide aux conducteurs, la prévention des dangers liés aux angles morts et la promotion des comportements responsables.