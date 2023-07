Prévisions de circulation : alerte rouge pour ce premier week-end de vacances d'été

Il ne reste plus que quelques heures avant le coup d’envoi officiel des grandes vacances. Ce vendredi soir, les écoliers français seront ainsi en repos pour huit semaines.

Comme c’est de coutume, le réseau routier français sera donc très chargé, et ce dès le vendredi. Une journée classée Rouge en Île-de-France, et Orange sur le reste du territoire. La circulation sera particulièrement dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Nord-Ouest, au départ de la région d’Île de France, en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Sur le boulevard périphérique et la province, les autoroutes A7 et A50 seront également concernées par ces difficultés. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end pourraient également rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée.

Une tendance qui se confirmera le samedi. Une journée qui verra le nord-ouest du pays se teinter de Rouge selon Bison Futé tandis que le reste de la France est classé Orange par Bison Futé. La circulation s’annonce donc particulièrement chargée, et il faudra vraisemblablement prendre son mal en patience avant d’arriver sur son lieu de villégiature. Le constat sera identique sur dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, en particulier sur l’autoroute A7. Dès le début de la matinée, la circulation sera très dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10 où des premiers ralentissements sont attendus relativement tôt le matin. La circulation devrait ensuite être difficile sur l'ensemble du territoire dès le milieu de matinée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le week-end du 7 au 9 juillet 2023

Dans le sens des Départs

Vendredi 7 juillet

- éviter l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 18h et 21h

- éviter l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne entre 15h et 19h

- éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 12h et 21h

- éviter l’autoroute A50 entre Marseille et Toulon de 15h à 21h

Samedi 8 juillet

- quitter ou traverser l’Île-de-France avant 5h

- éviter l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10h et 15h

- éviter l’autoroute A11 entre le Mans et Nantes de 10h à 14h

- éviter l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne de 10h à 14h

- éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 8h et 18h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.