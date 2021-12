Prévisions de circulation Bison Futé pour le Nouvel An : des bouchons pour les retours dimanche

Le gouvernement a vite tranché : même si le nombre de cas de Covid bat des records avec l'arrivée du variant Omicron, pas question de reporter la rentrée. Les vacances prendront donc officiellement fin le dimanche 2 janvier.

Ce jour sera donc marqué par une vague de retours sur les routes. Bison Futé hisse ainsi le drapeau orange au niveau national dans ce sens le dimanche. Mieux vaut rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 11 heures.

Ce sera compliqué de 10 à 17 heures sur l'A7 d'Orange à Lyon et l'A43 de Chambéry à Lyon. Les difficultés se concentreront sur l'heure du déjeuner pour l'A6 entre Lyon et Beaune. Le plus dur sera l'après-midi pour l'A11 entre Le Mans et Paris et l'A71 de Clermont à Orléans, et jusqu'en début de soirée pour l'A9 Montpellier/Orange, l'A10 Tours/Orléans et l'A13 Rouen/Paris.

Le dimanche est le seul jour du week-end du Nouvel An avec une alerte, tout le reste étant vert. Il peut y avoir quelques difficultés temporaires le vendredi 31 décembre en début de soirée, même si les annulations de dernière minute peuvent un peu améliorer la situation du côté du trafic.

Bison Futé rappelle que la nuit de la Saint Sylvestre reste malheureusement très accidentogène, avec des conducteurs qui ont trop bu. Prudence donc !

> Les prévisions détaillées sont à retrouver sur le site de Bison Futé.