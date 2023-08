Prévisions de circulation : derniers retours avant la rentrée

Dans quelques heures, les grandes vacances d’été seront déjà derrière nous.

Alors que se profile la rentrée scolaire, inexorable gong marquant la fin des réjouissances pour des millions de Français, le week-end à venir, le premier du mois de septembre, s’annonce encore chargé sur les routes de France.

Si la majorité des vacanciers est déjà rentrée pour préparer la rentrée des classes qui aura lieu dès le lundi 4 septembre, la circulation sera tout de même difficile dans le sens des retours le vendredi et le samedi. L’activité économique ayant déjà en grande partie retrouvé son intensité habituelle, les encombrements récurrents seront de retour et il sera judicieux, pour les derniers vacanciers, d’éviter les abords des grands pôles urbains au moment des heures de pointe.

Vendredi 1er septembre, le trafic sera dense dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national. En Île-de-France, la circulation sera difficile entre le début de l’après-midi et le début de soirée, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris. La conjugaison des derniers retours de vacances et des trajets travail-domicile pourraient accentuer ces difficultés. La circulation devrait être très difficile dans l’après-midi en région Rhône-Alpes Auvergne sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon. Dans le sens des départs, aucune difficulté majeure n’est à prévoir au niveau national.

Samedi 2 septembre, dans le sens des retours, la circulation sera comme pour la veille difficile au niveau national, avec une journée également classée orange. En Île-de-France, la circulation sera compliquée entre la fin de matinée et le soir, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris. La circulation devrait être là aussi très difficile en région Rhône-Alpes Auvergne sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre midi et la fin de journée.

L'imminence de la rentrée scolaire, prévue le lendemain fera, enfin, de ce dimanche 3 septembre une journée plus calme sur l'ensemble du réseau routier français.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 1er au 3 septembre

Dans le sens des retours

Vendredi 1er septembre

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 17h

Samedi 2 septembre

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 18h