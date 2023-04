Circulation, pénurie de carburant : pour Pâques la France voit rouge

Si vous prenez la route ce week-end, il faudra vraisemblablement vous armer de patience pour arriver à destination.

Premièrement, car la première étape avant de prendre la route, qui consiste à faire le plein de carburant, pourrait s'avérer plus compliquée que d'habitude. Toujours impactées par le mouvement social contre la réforme des retraites, de nombreuses stations-service de France sont en difficulté. Ce mercredi, à 13h, 7,3 % des stations-service de France étaient en manque d'au moins un carburant. Parmi les régions les plus touchées par ces pénuries de carburant, on retrouve l'île de France, notamment le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, où environ 40 % des stations sont en rupture totale ou partielle, et l'Indre-et-Loire, avec près de 30 % des stations en difficulté également. Le sud-ouest et le nord-est de la France semblent quant à eux encore épargnés par la situation, qui ne devrait pas s'améliorer ces prochains jours avec le week-end de Pâques.

Traditionnellement bien chargé sur les routes de France, le week-end de Pâques 2023 est en effet aussi marqué par le début des vacances de printemps de la Zone A, celle des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

Les déplacements familiaux concerneront aussi l’ensemble des grands axes de liaison du pays, avec une circulation qui s’annonce donc dense dans toutes les régions de France.

Dès ce vendredi 7 avril, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles : les départs de ce long week-end viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain. La circulation sera très difficile sur l’autoroute A7 en direction du sud. En Île-de-France, des difficultés supplémentaires à celles habituellement observées pourraient apparaître dès la fin de matinée sur les autoroutes A6b et les rocades (Boulevard Périphérique et A86) qui rejoignent les autoroutes A6 et A10. La circulation restera très dense dans le sens des départs jusqu’en milieu de soirée.

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est donc classée Orange au niveau national et Rouge en Île-de-France et en Auvergne Rhône-Alpes.

Le samedi 8 avril, les difficultés dans le sens des départs commenceront dès la matinée et s’étaleront jusqu’à la fin de l’après-midi. Elles concerneront l’ensemble des grands axes du territoire. La circulation sera particulièrement difficile sur l’A13 entre Paris et Rouen ainsi qu’au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult sur l’A10. L’autoroute A7 sera également très encombrée.

Le samedi est pour sa part classé Orange au niveau national et Rouge dans le Grand ouest et le Nord.

Jour férié, le lundi 10 avril, sera chargé dans le sens des retours avec des difficultés qui débuteront en fin de matinée au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. Les difficultés devraient perdurer jusqu’à tard dans la soirée aux abords des grandes métropoles en particulier à l’entrée de Paris et de Lyon.

Ainsi, dans le sens des retours, le lundi 10 avril est classé Vert au niveau national et Rouge en Île-de-France, dans le Grand ouest et le Nord.

Face à cette situation tendue sur les routes de France, la plateforme de covoiturage BlaBlaCar s'attend d'ailleurs à une hausse de 50 % des réservations de voyageurs par rapport à l'année dernière. Avec 500 000 sièges disponibles sur la période de Pâques, du 7 au 10 avril, le réseau BlaBlaCar, et plus généralement le covoiturage peuvent, il est vrai, être des alternatives pour voyager de façons économiques et fiables.

Les conseils de conduite de Bison Futé pour le week-end de Pâques :

Dans le sens des départs

Vendredi 7 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h

- évitez les grands axes reliant Paris à la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire particulièrement entre 17h et 19h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne entre 14h et 22h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange en particulier entre 18h et 22h

Samedi 8 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France après 17h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 17h

- évitez l’autoroute A10, entre Saintes et Bordeaux, de 12h à 17h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 16h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 18h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 13h

Dans le sens des retours

Lundi 10 avril

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h

- évitez l’autoroute A13 entre Caen et Rouen, en particulier de 15h à 17h

- évitez l’autoroute A10, entre Tours et Orléans, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 16h à 22h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.