Prévisions de circulation : un week-end de Pâques qui s'annonce très chargé sur les routes

Une semaine avant les vacances de printemps pour la Zone B, qui regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg, le week-end de Pâques marque le début des congés scolaires pour le Luxembourg et s’annonce intense sur les routes françaises, et ce dès ce vendredi.

Les usagers, qui se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à moyenne distance de leur domicile seront donc sur la route dès vendredi 29 mars, et le trafic sera dense dans le sens des départs. La journée est ainsi classée orange au niveau national et rouge en région parisienne et dans le Sud-Est par Bison Futé.

La circulation sera particulièrement difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur l‘autoroute A7.

En Île-de-France, le trafic sera très important dès la fin de matinée et jusqu’en milieu de soirée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Samedi 30 mars, dans le sens des départs, en Île-de-France, on pourra observer des difficultés sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Des encombrements et bouchons qui devraient même nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée, en particulier sur les autoroutes A6b, A6 et A10.

Lundi 1er avril, lundi de Pâques donc férié, le trafic sera dense dans le sens des retours. La journée est classée orange au niveau national et rouge dans un large quart nord-ouest comprenant la région parisienne. Des difficultés sont notamment à prévoir en région Normandie (A13), Hauts-de-France (A25) et en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A43 et N85). En Île-de-France, la circulation sera soutenue dès la fin de la matinée, en particulier sur les autoroutes A10, A13 et A6, et elle le restera jusque tard dans la soirée. Des difficultés de circulation que l’on devrait aussi retrouver tout au long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée sur l’A10.