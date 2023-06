Prix des carburants : ils remontent doucement, mais sûrement, avant les vacances

Cela faisait presque longtemps qu'on ne vous avait parlé du prix des carburants. Depuis le 21 avril, pour être précis, jour où nous vous annoncions que le prix de l'essence était au plus haut depuis un moment.

Depuis ce jour, il ne faisait que baisser. Et vous le savez, le journal des bonnes nouvelles, ça ne marche pas, donc la baisse des prix, on n'en a pas parlé sur Caradisiac.

Vous l'aurez donc compris, si on ressort le sujet, c'est mauvais signe. En effet, les prix des carburants, sans faire de bruit puisque c'est petit à petit, centime par centime, sont pourtant en train de remonter. Et ça, à l'approche des grandes vacances, et des grandes transhumances estivales, c'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Et s’ils ne se prennent pas 15 % d'augmentation d'un coup dans la vue comme le kWh des propriétaires de véhicules électriques rechargeant chez eux, l'inflation depuis mi-mai est tout de même notable.

Voici le tableau de l'augmentation des prix par carburant, entre le 13 mai et le 13 juin, derniers chiffres disponibles au moment de la rédaction de cet article.

Carburant Prix au 13 mai 2023 Prix au 13 juin 2023 Évolution sur 1 mois SP 95 1,855 € 1,888 € + 3,3 ct/+ 1,8 % SP 95-E10 1,831 € 1,876 € + 4,5 ct/+ 2,5 % SP 98 1,916 € 1,958 € + 4,2 ct/+ 2,2 % Gazole 1,673 € 1,712 € + 3,9 ct/+ 2,3 % E85 1,146 € 1,107 € - 3,9 ct/- 3,4 % GPLc 0,993 € 1,002 € + 0,9 ct/+ 0,9 %

Seule bonne nouvelle, pour ceux qui roulent avec un véhicule flexifuel, ou qui ont fait monter un boîtier Bioéthanol, le carburant E85 est le seul dont les prix continuent à baisser, sans toutefois revenir, loin de là, à des niveaux normaux d'avant conflit ukrainien (autour de 70 centimes à l'époque en moyenne). Le GPL carburant reste quant à lui bel et bien le moins cher des carburants aujourd'hui.

Alors rassurez-vous tout de même, les tarifs des carburants sont encore loin d'atteindre les niveaux vus en juin 2022 ou en avril 2023. Mais l'augmentation régulière et petit à petit saute moins aux yeux qu'une brusque remontada. Elle est plus pernicieuse, et peut alors passer bien plus inaperçue, alors que le prix du plein, lui, augmente bel et bien.