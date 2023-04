Problèmes d’échappement : que faire ?

En règle générale les garagistes vérifient la ligne d’échappement des véhicules à chaque révision afin de s’assurer que cette dernière est intacte et ne présente pas de percements ou de défauts. Malgré tout, au fil des kilomètres, les pièces s’usent et s’il n’existe aucune règle en matière d’usure. On peut noter que statistiquement un pot d’échappement a une durée de vie moyenne de cinq ans. Ce qui n'empêche pas certains véhicules d’avoir un échappement en très bon état au bout de plus de 12 ans voire plus.

Comment se compose votre ligne d’échappement ?

Une ligne d’échappement se compose d'un collecteur en sortie moteur, d'un catalyseur, d'un silencieux central et d’un silencieux arrière. L’ensemble est destiné à limiter l'émission des vapeurs et particules d’essence dans l'air et de diminuer le bruit du moteur.

Faire le bon diagnostique

Pour savoir de quoi souffre votre échappement il est avant tout nécessaire d’identifier la source du bruit : à l’avant autour du collecteur ou du raccordement du tuyau de descente, à l’arrière au niveau du tuyau ou du silencieux, ou au centre là où se trouve le pot catalytique.

Percé, abîmé, quelles conséquences ?

Un pot d’échappement percé ou usé peut provoquer des émissions polluantes et des nuisances sonores. Ainsi, un bruit sourd est souvent un symptôme d’une perforation notamment au niveau de la sortie du collecteur ou du silencieux d’échappement arrière.

Un bruit persistant peut vous signaler un catalyseur usé. Un mauvais fonctionnement du catalyseur entraîne une pollution accrue et une dégradation potentielle de la motorisation avec une augmentation de la consommation de carburant.

Des vibrations à l’accélération sont généralement synonymes d’une ou plusieurs fuites dans la ligne d’échappement qui peut être due à un joint défectueux. Un trou provoquera alors un grondement.

Un sifflement peut vous indiquer des éléments tel qu’un silencieux desserré ou abîmé, ou un problème moteur se reportant sur l’échappement. Ainsi, des ratés dans l’allumage, une surchauffe accidentelle, peuvent provoquer une altération d’un joint ou du convertisseur catalytique. Mais le sifflement peut également provenir d’un collier desserré ou manquant, ou encore d’un boulon de montage qu’il suffira de replacer.

Un cliquetis peut résulter d’un isolateur desserré ou d’un support d’échappement manquant ; voir d’un composant en contact avec le châssis ou encore d’un convertisseur catalytique relâché surtout si vous avez un véhicule récent doté d’un échappement en acier inoxydable.

Déterminer la source du problème

Commencez par vérifier l’ensemble de votre système d’échappement, en commençant par le collecteur, et contrôlez-le jusqu’au tuyau d’échappement, sans oublier le silencieux.

Pratiquez cet examen après avoir placé votre véhicule au-dessus d’une fosse ou sur chandelle (ne jamais se glisser sous une voiture seulement tenue par un cric), il s’avère souvent facile de déterminer la source du problème. Ainsi, si une partie du tuyau est recouverte d’une forte épaisseur de rouille il est fort possible en grattant cette dernière que vous découvriez un magnifique trou. Il faut savoir que la rouille et les projections de graviers sous votre voiture lorsque vous roulez, sont responsables d’une grande partie des dommages sur l’échappement.

Changer son échappement

Changer un échappement n’est pas très difficile à condition toutefois, si vous n’êtes pas mécanicien, d’avoir le manuel de réparation de votre véhicule. Manuel que vous pourrez trouver en vente sur Internet. Ainsi les manuels Haynes, destinés aux professionnels de la réparation automobile, qui sont les plus courants sont vendus de 35 à 99 € selon le véhicule concerné. Ces manuels ont néanmoins arrêté de publier de nouvelles éditions en 2020, ce qui en élimine les véhicules les plus récents. Ils vous seront néanmoins très utiles car ils détaillent chaque réparation, étape par étape.

Commencez par positionner votre véhicule idéalement au-dessus d’une fosse ou sur chandelles pour vous assurer qu’il ne risque pas de basculer. Pulvérisez un dégrippant sur toutes les parties à démonter, colliers d’assemblage, supports, etc. Démontez les colliers pour libérer la partie à remplacer du reste de la ligne d’échappement. Retirez l’élément endommagé. Brossez vigoureusement les parties restantes pour éliminer rouille et salissures. Graissez les parties emboîtables du nouvel élément qui doit s’insérer sans forcer dans la partie restante de la ligne d’échappement ainsi que les silent blocs de suspension. Utilisez de préférence une graisse sans silicone qui n’adhérera pas à la partie caoutchouc des silent blocs. Replacez les colliers de serrage et les supports de maintien en veillant à ce que le pot ne puisse pas venir taper sur le châssis du véhicule.

Attention, il est interdit de modifier la ligne d’échappements par des pièces non homologuées. En cas de contrôle, vous risquez l'immobilisation du véhicule et l'obligation de remise en état d'homologation.

Le mieux pour vous assurer que votre échappement sera posé dans les règles de l’art, étant encore de vous rendre chez un garagiste. En cas de problème, vous aurez toujours un recours, alors que si vous réalisez vous-même l’opération, en cas de malfaçon, vous ne pourrez-vous en prendre qu’à vous-même.