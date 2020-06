Project Cars 3 le 28 août sur PC, PS4, Xbox One

Project Cars 3 arrive fin de cet été sur PC, PS4 et Xbox One. Nouvelles autos, nouveaux circuits dont un sur les routes de Toscane ainsi que le tracé du GP du Brésil et Interlagos.

Mode carrière, courses en ligne, réglages, multijoueur, livrée pour les pilotes et voitures et vous le voyez bien dans les vidéos, les petites pastilles pour inspirer les débutants à bien prendre la corde ou freiner au bon moment.

On a adoré le 1 et le 2, on sera là pour tester le 3.

Cependant je vous conseille de regarder ces deux vidéos, surtout pour ceux ayant passé du temps sur l'un ou l'autre des deux premiers épisodes. Il n'y a rien qui vous semble différent ?

Ce contact forcé dans la bande annonce par exemple ?

La sensation actuelle autour de cette annonce est celle d'un énorme non-dit. Officiellement les communiqués font état d'une accessibilité améliorée afin d'accueillir les nouveaux joueurs dans ce jeu plus facilement.

Or il semblerait que le jeu ait pris un gros virage de son positionnement Simulation / Simcade pour aller directement jouer dans la cour du regretté Grid ou des Need For Speed un brin sérieux. Bref rien ne permet d'en être sûr mais on dirait bien que le jeu prend un tournant arcade.

À confirmer donc d'ici la sortie, peut-être arrive-t-il à faire le grand écart via des réglages de difficultés, mais il faudra le surveiller si vous aimiez le côté plus exigeant du premier et second épisode. Le studio est bon et nous l'a prouvé plusieurs fois par le passé, donc on leur laisse le bénéfice du doute, on vous en dira plus lors du test.

À dans deux mois sur PC, PS4 et Xbox One.