En 2025, le protoxyde d’azote a été impliqué dans près de 450 accidents graves ou mortels. Derrière l’euphorie éphémère de quelques secondes de défonce, se dresse un lourd bilan sanitaire.

80 % des signalements font état de troubles neurologiques lourds. On ne parle plus de maux de tête, mais de moelles épinières rongées, de pertes de l’usage des membres et de vies brisées par l’euphorie éphémère de quelques secondes de défonce.

Du rire aux drames : la campagne choc et cash

Face à l’explosion des cas de paralysies et d’accidents neurologiques chez les jeunes, l’exécutif a décidé de monter une triste réalité. « Le protoxyde d’azote n’est pas un gaz hilarant, c’est un poison qui détruit des vies », a martelé Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

Pour faire prendre conscience du phénomène, le gouvernement assume une communication choc & cash. Dès cette semaine, des clips d’une violence crue seront diffusés sur les réseaux sociaux (TikTok, Snapchat) et à la télévision.

L’objectif ? Sortir de l’insouciance festive pour confronter la jeunesse à la réalité des corps qui ne répondent plus et des carrières brisées. Le film « On passe vite du rire aux drames », d’Éric Lartigau - réalisateur de La Famille Bélier – décline dans une froide esthétique un envers d’hilarité qui a mal tourné.

Le projet « Ripost », le volet coercitif

En parallèle de la campagne de sensibilisation, le gouvernement entend développer un nouvel arsenal de coercition.

Ne pouvant interdire une substance en vente libre, utilisée notamment en cuisine, sans paralyser des pans entiers de l’économie et de la gastronomie, l’exécutif a choisi de cibler l’intentionnalité. Le projet de loi Ripost, présenté par le Ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, le 25 mars, ne criminalise pas le produit, mais son inhalation détournée. Notamment dans le cadre de la sécurité routière.

La conduite sous l’emprise de protoxyde d’azote « doit être une circonstance aggravante », insiste Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Le contrevenant s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 9 000 euros d’amende.

De même, le transport de cartouches ou de bouteilles sans « motif légitime » sera désormais puni de deux ans de prison. En clair, l’État transforme un ustensile de cuisine en pièce à conviction dès lors qu’il sort de la sphère domestique ou professionnelle.

Sans préciser, à ce stade, ce qu’il adviendrait d’un particulier en possession de cartouches de protoxydes d’azote pour son siphon à Chantilly ou d’une bombe aérosol pour dépoussiérer son clavier d’ordinateur.