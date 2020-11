PSA : des milliers de voitures, plus aux normes, à écouler rapidement

L'entrée en vigueur de la nouvelle version de la norme antipollution Euro 6 au premier janvier aura des effets néfastes pour certains constructeurs. Plus tôt dans l'année, déjà, Mike Manley, le grand patron du groupe Fiat Chrysler (et directeur de l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens) prévenait que la crise sanitaire et les difficultés économiques liées au confinement ont impliqué des retards : aussi bien pour vendre les stocks (qui se sont accumulés) que pour homologuer les véhicules adaptés aux nouvelles normes.

L'Américain demandait notamment un report de six mois de l'entrée en vigueur de la norme "Euro-6d ISC-FCM" : l"'arrêt de la production et des ventes pendant le confinement ont entraîné l'accroissement des stocks de constructeurs, d'importateurs et de distributeurs. Ces véhicules répondent aux normes actuelles mais pas aux nouvelles normes qui entreront en vigueur dans les prochains mois. Au total, nous estimons à 600 000 le nombre de véhicules qui ne répondront pas à la norme Euro 6d ISC-FCM. Alors que les ventes avaient dû être stoppées, nous ne savons pas quand tous ces véhicules seront écoulés", précisait-il dans une lettre ouverte. Manley s'appuyait sur les cas chinois et japonais : dans ces pays, un report a été décidé de 3 à 6 mois pour l'entrée en vigueur de la nouvelle norme.

PSA concerné, des milliers de véhicules doivent être vite immatriculés

Le problème est valable pour PSA. Nos confrères d'Automobilwoche parlent de "milliers" de véhicules et d'un impact significatif sur les distributeurs, qui se retrouvent avec une grande pression. Seule consolation, PSA a obtenu un abattement du gouvernement allemand sous la forme de "10 % de l'ensemble des véhicules immatriculés en 2019. Cela représenterait entre 10 et 15 000 véhicules.

Le groupe français explique que cela couvrira environ 50 % des véhicules concernés par ce problème imminent. Pour les autres, il va donc falloir les immatriculer très vite (avant le 31 décembre). Pour les concessionnaires, il s'agit d'une perte importante de rentabilité puisqu'une immatriculation aussi rapide implique de rogner sur les marges déjà faibles.

Selon Mike Manley, quelque 600 000 véhicules, tout constructeur confondu, seraient concernés en 2020 par ce problème, avec les conséquences que l'on imagine sur les concessions. Il faut toutefois préciser que certains constructeurs ont de l'avance, avec des motorisations déjà éligibles à la norme Euro 6d définitive (qui entrera donc en vigueur en 2021) depuis plusieurs mois. Ceux là n'ont ainsi pas d'inquiétude à avoir, contrairement aux autres.