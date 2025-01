Qu’est-ce que le detailing ?

Le detailing fait partie des prestations classiques proposées aux USA par les centres auto. Les automobilistes français le découvrent néanmoins avec quelques réticences souvent dues à une méconnaissance des techniques utilisées, mais aussi à la durée et au coût de ces dernières.

Plus qu’une façon de nettoyer, le detailing consiste à polir et protéger en profondeur tous les éléments d’une voiture, de l’intérieur à l’extérieur, afin de lui redonner l’aspect d’un véhicule neuf. Véritable rénovation esthétique haut de gamme ce principe s’apparente quasiment à une customisation, à l’aide d’un matériel et de produits spécifiques, qui peut s’appliquer à tous les véhicules.

Que comporte le detailing ?

Il faut préciser que cette pratique n’inclut ni réparation de carrosserie ni retouche de peinture. Le « détailler » peut appliquer de légers ponçages ponctuels du vernis, mais pas plus.

En règle générale le detailing comprend différentes options : un nettoyage extérieur simple manuel ; un nettoyage de décontamination ; un polissage ; un lustrage et une application de cire de protection ; une application unique de cire de protection ; un nettoyage intérieur classique ou en profondeur, etc.

Avant de vous décider pour l’une ou l’autre option, il est impératif de « faire le tour » du véhicule avec le détailler afin de déterminer la formule de restauration la plus adéquate.

Comment se pratique le detailing ?

Il faut différencier le detailing extérieur du detailing intérieur.

Le premier consiste en un lavage manuel et minutieux de la carrosserie qui va permettre de la débarrasser de toutes les salissures. Cette opération inclut préalablement un prélavage et l’application d’un superspray qui va créer une épaisse couche de mousse sur la carrosserie. Après quelques minutes de pause, la mousse va glisser d’elle-même au sol en entraînant les impuretés avec elle.

Après un lavage soigné on procède à une décontamination qui, à l’aide de produits lubrifiants associés généralement à de l’argile, va débarrasser votre carrosserie des traces de calcaires, de résine, des marques de fientes d’oiseaux, etc. Ce « nettoyage » en profondeur va également concerner les joints de portes et de coffre, les plaquettes de frein, les passages de roue, etc.

Ceci fait, le detailer va polir la carrosserie. Cette étape est primordiale pour rendre à la surface de la peinture l’aspect du neuf.

La vitesse de travail du polissage dépend de l’état du vernis du support. Ce dernier est effectué à la machine à l’aide de mousses denses ce qui va permettre de supprimer des rayures plus ou moins profondes. Le polissage est réalisé sous lumières rasantes ce qui permet de faire apparaître les défauts les plus minimes afin de les corriger.

Enfin, une protection à base de céramique, de cire naturelle ou via l’application d’un film transparent auto-cicatrisant, est employée pour fixer les traitements préalables garantissant une durabilité de plusieurs mois, voire des années, si le véhicule est stationné à l’abri d’un garage.

Quid du detailing intérieur ?

De la même manière, le detailing intérieur consiste à décaper en profondeur l’ensemble de l’habitacle incluant nettoyage et pressing à la vapeur de la sellerie en tissu ainsi que des plastiques. Lavage des tapis, sièges, plafond, etc., toutes les surfaces sont aspirées, shampouinées, et débarrassées des tâches et salissures diverses avant de recevoir différents traitements, impliquant un soin protecteur anti-UV, qui vont les protéger de toutes contaminations ultérieures.

Chaque surface est traitée à l’aide de produits spéciaux et de brosses adaptées au support, de même que les vitres intérieures et le compartiment moteur qui est à son tour dégraissé, nettoyé et poli. Jusqu’au plus petit élément, rien n’est oublié et chacun fait l’objet d’un soin consciencieux. La décontamination inclut un générateur d’ozone qui élimine 99,9 % des microbes et bactéries ainsi que les odeurs désagréables puisque le detailing englobe également les bouches d’aération du véhicule.

Quel est le coût d’un detailing ?

Le coût du detailing est fonction des options choisies et du degré de finitions que vous souhaitez obtenir. Des prestations qui doivent bien évidemment faire l’objet d’un devis préalable.

Comptez de 100 à 200 € pour un simple nettoyage extérieur qui peut monter à 300 € si vous ajoutez une décontamination. Avec le polissage en plus, et ce en fonction de l’état de votre carrosserie, le prix peut varier de 800 à 1 500 €, mais à ce prix-là votre carrosserie sera parfaitement lisse, sans aucune imperfection de surface, et pour ainsi dire « comme neuve ».

Les tarifs d’un lustrage et l’application d’une cire de protection dépendent du type de produits choisis (cire naturelle, céramique, ou encore film auto-cicatrisant). Ils se situent dans une fourchette de 450 à 900 €.

Un nettoyage intérieur de base vous coûtera de 200 à 450 € en fonction de l’état de l’habitacle (tissus ou cuirs déchirés, râpés, tachés, etc.). Enfin, pour un detailing intérieur vraiment en profondeur le coût peut monter jusqu’à 650 € voire beaucoup plus si vous avez des sièges en cuir totalement à restaurer.