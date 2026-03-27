Le groupe chinois BYD a annoncé cette semaine que l’acteur britannique Daniel Craig, considéré par de nombreux fans comme le meilleur des James Bond, serait la figure de proue de la campagne de lancement international de Denza, marque à l’ambition résolument haut de gamme.

L’ex-007 apparaîtra ainsi au cours de l’année à travers différentes campagnes de communication, même si l’on ignore encore s’il honorera de sa présence le lancement européen de la Z9GT, prévu le 8 avril à l'Opéra Garnier à Paris. "Ensemble, nous souhaitons montrer comment la technologie, le design et l'émotion peuvent s'unir pour donner naissance à une nouvelle vision de la mobilité premium", s’enflamme Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD.

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Les puristes verseront une larme en voyant ce héraut de l’excellence britannique passer d’Aston Martin à des voitures électriques chinoises, mais il faut reconnaître que deux de ses prédécesseurs avaient déjà joué les agents doubles. Le premier est Roger Moore, qui roulait pour Toyota dans de savoureuses publicités japonaises ouvertement inspirées des films qui ont fait sa renommée, et le second est Sean Connery, qui a lui cédé aux sirènes de Citroën, et plus précisément de la C5 HDI 173 ch! Oh James...