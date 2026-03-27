Quand 007 roule pour la Chine
Daniel Craig n'est toutefois pas le premier James Bond à faire défection : avant lui, Sean Connery a même fait l’article pour une Citroën diesel!
Le groupe chinois BYD a annoncé cette semaine que l’acteur britannique Daniel Craig, considéré par de nombreux fans comme le meilleur des James Bond, serait la figure de proue de la campagne de lancement international de Denza, marque à l’ambition résolument haut de gamme.
L’ex-007 apparaîtra ainsi au cours de l’année à travers différentes campagnes de communication, même si l’on ignore encore s’il honorera de sa présence le lancement européen de la Z9GT, prévu le 8 avril à l'Opéra Garnier à Paris. "Ensemble, nous souhaitons montrer comment la technologie, le design et l'émotion peuvent s'unir pour donner naissance à une nouvelle vision de la mobilité premium", s’enflamme Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD.
Les puristes verseront une larme en voyant ce héraut de l’excellence britannique passer d’Aston Martin à des voitures électriques chinoises, mais il faut reconnaître que deux de ses prédécesseurs avaient déjà joué les agents doubles. Le premier est Roger Moore, qui roulait pour Toyota dans de savoureuses publicités japonaises ouvertement inspirées des films qui ont fait sa renommée, et le second est Sean Connery, qui a lui cédé aux sirènes de Citroën, et plus précisément de la C5 HDI 173 ch! Oh James...
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération