Quand le voyage en voiture devient une séance de cinéma

Que faisions-nous, enfants, lors de ces trajets en voiture qui, parfois, nous semblaient alors interminables ?

Le petit garçon que nous découvrons dans le livre « Moteur ! » paru aux éditions du Seuil Jeunesse et disponible depuis le 2 juin au prix public conseillé de 13,90 €, lui, s’imagine ce voyage en voiture comme une séance de cinéma.

Sous la plume de Bruno Gibert, et le coup de crayon de Delphine Chedru, ce voyage en voiture prend alors une tournure inattendue et devient un merveilleux prétexte pour l’imagination s'enflamme. Le siège de la voiture familiale devient un véritable strapontin de cinéma. Tout au long des 40 pages du livre, les couleurs vives des panneaux de signalisation se muent en friandises que l'on déguste habituellement dans les salles obscures, les motards se transforment en héros d'Easy Rider et les disputes entre les conducteurs deviennent des dialogues savoureux.

Livre destiné aux plus jeunes enfants « Moteur ! » fera à coup sûr travailler l’imaginaire des petits garçons et petites filles qui pourront alors facilement se mettre à interpréter à leur façon l’environnement qui les entoure lors de leurs prochains voyages en voiture. Et pour les plus grands, nul doute que cela réveillera des souvenirs.