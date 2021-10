Quand Paris supprime des panneaux de direction… Anne Hidalgo n'est "pas au courant"

Cette semaine, France Bleu a réalisé un reportage sur la suppression de panneaux de direction dans la capitale. La mairie de Paris aurait décidé d'enlever les plus grands panneaux, des éléments géants avec des flèches épaisses plantées sur des mâts. On y trouve notamment la direction des quartiers : Nation, Bastille, Gare de Lyon… Ceux indiquant les parkings et les hôpitaux seraient au moins conservés.

France Bleu a assisté à une opération de démâtage. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie, a expliqué à nos confrères que ces panneaux sont « devenus totalement obsolètes ». Selon lui, c'est un besoin d'un autre temps, à l'heure du GPS et des applications communautaires.

Pour la mairie, enlever ces mâts va permettre de désencombrer l'espace public. C'est une mesure du programme de la ville « pour une nouvelle esthétique ». Cela a aussi l'avantage de dégager les trottoirs. Auprès de France Bleu, Caroline Grandjean, directrice de la voirie, a ainsi souligné que ces panneaux « gênent la progression des fauteuils roulants, des poussettes et des personnes ».

Problème : la maire de Paris ne semble pas le savoir ! Interrogée par Wendy Bouchard sur France Info, Anne Hidalgo a déclaré « je ne suis vraiment pas au courant de l'enlèvement de ces grands mâts ». S'ils sont retirés, c'est pour être remplacés !

Pour elle, « il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas tout à fait justes »… alors que son premier adjoint avait donc expliqué la manœuvre à nos confrères ! Mise devant ce fait, Anne Hidalgo a bredouillé « oui… non… on a besoin aussi de panneaux de signalisation, mais s'il y en a trop, c'est vrai qu'il faut un peu nettoyer le paysage. On ne supprime pas les panneaux parce que tout le monde n'a pas un GPS ». Une histoire à s'y perdre !

