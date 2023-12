Porsche dévoile sur la toile et plus précisément sur Instagram une vidéo insolite. Cette dernière montre en effet la suspension active de la nouvelle Panamera en action avec des mouvements latéraux et longitudinaux spectaculaires alors que le véhicule est à l'arrêt. Avec la musique, difficile de ne pas penser aux séquences virales des SUV Mercedes. La Porsche Panamera sera-t-elle en mesure de réaliser ces figures ?

Quand Porsche se la joue Mercedes

La technologie permettant à la Panamera de "danser" existe déjà. Chaque roue peut être contrôlée individuellement pour absorber les imperfections de la route et minimiser le roulis dans les virages. Une fonction similaire est déjà proposée en option sur le véhicule surélevé Mercedes GLE aidant le SUV à se sortir des situations difficiles comme être enlisé dans le sable. La Panamera 2024 est équipée de série d'une suspension pneumatique mais la vidéo semble plutôt promouvoir la suspension ‘Porsche Active Ride’ disponible en option sur les versions E-Hybrid de la berline.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Porsche indique que la garde au sol de la Panamera peut être augmentée de 5,5 cm maximum via la fonction accès confort facilitant l'entrée et la sortie du véhicule. Reste à savoir si la quatre portes de Zuffenhausen offrira également un mode "danse" favorisant le divertissement à l'aspet pratique.