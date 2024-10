Vendues moins cher, ces petites voitures séduisent les Français pour leur polyvalence. Cette année, Porte de Versailles plusieurs nouveautés majeures seront présentées pour la première fois au public. Electriques, hybrides ou thermiques, il y en a pour tous les budgets et tous les besoins. Caradisiac vous dresse la liste des nouveautés présentes au prochain Salon de l’automobile de Paris.

dailymotion Quelles citadines voir au Mondial de l'auto 2024

R5 : la star incontestée

La nouvelle citadine électrique de Renault a pris son premier bain de foule dans le sens propre du terme. La R5 E-Tech est exposée dans sa version la plus chic, équipée d’une motorisation de 150 ch et d’une grosse batterie de 52 kWh offrant 400 km d’autonomie. Son prix de vente avant bonus démarre à 33 490 €. Les versions « mainstream » au prix moins élevés, arriveront en 2025. Il faudra alors compter sur une batterie de 40 kWh (300 km d’autonomie) et des motorisations moins puissante (95 ou 120 ch).

Alpine A 290 : la R5 survitaminée

La très attendue Renault R5 dont la commercialisation est imminente sera l’une des stars du prochain Mondial de Paris. Mais il faudra aussi compter sur sa déclinaison sportive, concoctée par Alpine, l’A290. Cette citadine dont le moteur électrique a été boosté à 220 ch dans sa version la plus radicale. Elle profite d’une mise au point spécifique : suspensions, freinage, pneumatique et châssis ont fait l’objet d’optimisation avec pour but de « rendre la voiture joueuse », selon Alpine. Une version un peu plus raisonnable, développant 180c ch sera aussi proposée. Dans les deux cas, elles sont alimentées par une batterie de 52 kWh, promettant une autonomie de 380 km.

Kia Picanto : la résistante

La petite citadine de Kia persiste et signe. La nouvelle génération de Picanto est exposée sur le stand du constructeur coréen au Mondial de l’auto. Déjà à l’essai sur Caradisiac, elle qui affiche désormais une face avant ultra-agressive en plus d’un bon niveau d’équipement de série. Sous le capot, les clients ont le choix entre un tout petit bloc essence de 63 chevaux ou un moteur poussé à 79 chevaux, avec une boîte manuelle ou une transmission automatique dans ce dernier cas. Même si l’équipement de série est nettement plus généreux que celui des micro-citadines d’antan, il faut hélas composer avec des prix élevés : 15 990€ dans l’entrée de gamme Motion avec le petit moteur et jusqu’à 19 490€ pour la variante de 79 chevaux à boîte automatique dans la finition GT-Line.

Dacia Spring : pas de bonus mais un prix toujours canon

Longtemps détentrice du titre de « voiture électrique la moins chère du marché », la Spring a vu ses ventes se tasser avec la privation du bonus écologique due à son origine. Les véhicules fabriqués en chine et vendus en Europe en sont désormais privés. La version restylée (et bien améliorée) par Dacia est exposée sur le stand du Mondial de Paris. Elle présente un design moderne, beaucoup d’équipement de confort additionnel, le tout pour une autonomie de 225 km. Et malgré l’émergence des redoutables Citroën ë-C3 et Fiat Panda, dont le prix sera ramené à 19 000 €, une fois le bonus déduit, la Spring résiste et conserve un excellent rapport prix/prestation car ses tarifs débutent à 18 900 €.

ID2 : l'offensive de Volkswagen dans les électriques à bas prix

Volkswagen expose au Mondial de Paris le concept « ID.GTI ». Une version sportive électrique basée sur le concept ID2.all, la nouvelle citadine accessible de la marque allemande dont la commercialisation est attendue pour 2025. Avec ce show car, Volkswagen en profite pour rebattre les cartes des appellations. Le label sport des électriques GTX disparaît et le nom GTi va perdurer également en électrique. Longue de 4,10 m, l’ID GTi revêt une tenue de show avec des jantes de 20″ et un kit carrosserie gonflé aux hormones. Elle est animée par un moteur électrique d’environ 220 ch et profitera d'un différentiel à glissement limité mécanique. Cette concurrente toute désignée de l’Alpine A290 est attendue pour 2026.

Citroën C3 : Attention, carton en approche

La quatrième génération de Citroën C3 prend aussi son premier bain de foule à la porte de Versailles. De conception inédite, la citadine de Citroën prend l’apparence d’un SUV et propose pour la première fois une version électrique. Son point fort ? Un prix de vente au ras du plancher. Comptez 14 990 € pour la version thermique et 23 300 € pour l’électrique (bonus de 4 000 € non déduit), ce qui place la Française comme l’une des voitures les plus accessibles du marché.

LeapMotor T03 : poussée par Stellantis

Le groupe Stellantis commercialise cette petite voiture chinoise en Europe, à un tarif inférieur à 20 000€. Elle s'affiche ainsi à partir de 19 500 €, voire 18 900 € avec une offre de lancement. Fabriquée en Pologne, la Leapmotor T03 pourrait prochainement devenir la voiture électrique la moins chère du marché si elle parvient à décrocher le bonus écologique. Certes, on ne parle pas d’un modèle particulièrement bien fini ou plaisant à conduire. Avec ses batteries d’une capacité de 37,3 kWh garantissant une autonomie maximale de 265 kilomètres (cycle WLTP) et un moteur de 95 chevaux, la T03 ne casse pas trois pattes à un canard.

Mini 3 JCW : en électrique... pour le moment.

Mini présente sur son stand la Cooper JCW dans sa version électrique. La citadine revendique ici une puissance de 258 ch et de sacrées performances avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,9 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h. Sa batterie de 54, 2 kWh lui offre une autonomie de 371 km. Beaucoup moins en mode sport. Cette version se distingue une signature lumineuse « John Cooper Works », des bas de caisse latéraux noirs brillants, un becquet arrière, des entrées d’air rouges et un diffuseur arrière plus travaillé. Son prix ? 42 350 €.